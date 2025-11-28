В России создали монстра бездорожья — рассказываем подробности

«За рулем» рассказал о перспективном вездеходе Русак К-10 на топливных элементах

До появления этого исполина все вездеходы бренда Русак были двух-, трех- или четырехосными – и оснащались ДВС.

Теперь же появился пятиосный Русак К-10 на топливных элементах — и главный редактор «За рулем» Максим Кадаков познакомился с ним в рамках недавнего Московского автошоу. Напомним, Русак К-10 – это совместное детище МФТИ и компаний «Вездеходы для севера» из Нижегородской области (собственно, Rusak – это их бренд), «Кубо» из Санкт-Петербурга и «Гидроджен Энерджи» из Московская области.

Под капотом первого образца длиной 12 м и шириной 2,9 м – установка на топливных элементах мощностью 120 кВт, питающаяся водородом от шести баллонов объемом 1200 л и снабжающая электричеством литий-ионные батареи емкостью более 120 кВт*ч, от которых запитаны синхронные электродвигатели мощностью 180 кВт с постоянными магнитами...

