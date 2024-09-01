На видео показали самый большой вездеход Русак — он работает на водороде

Создатель вездеходов Русак раскрыл секреты нового пятиосного Русак К-10

О новой модели вездеходов серии Русак «За рулем» рассказывал чуть менее года назад – именно тогда стало известно, что создатели этих машин планируют построить пятиосный вездеход, приводимый в движение установкой на топливных элементах. До этого Русаки были лишь двух-, трех- или четырехосными и оснащались ДВС. А новый Русак К-10 может пройти на чистом электричестве до 500 км и служить передвижной базой для работы в Арктике.

Машина разработана совместно инженерами МФТИ и компаниями «Вездеходы для севера» из Нижегородской области, «Кубо» из Санкт-Петербурга и «Гидроджен Энерджи» из Московская области. Габариты вездехода Русак К-10 – 12 х 2,9 х 3,6 метра, снаряженная масса – 12,5 тонн, грузоподъемность – 2,5 тонны. Количество пассажирских мест – 8, максималка – 60 км/ч.

Русак К-10

Под капотом – установка на топливных элементах мощностью 120 кВт, питающаяся водородом от шести баллонов объемом 1200 л и снабжающая электричеством литий-ионные батареи емкостью более 120 кВт*ч, от которых запитаны синхронные электродвигатели мощностью 180 кВт с постоянными магнитами... В июле машину показали на технологическом форуме «Иннопром – 2024», где присутствовал руководитель проекта и идеолог вездеходов марки «Русак» Александр Блохин. Интервью с ним мы и предлагаем вашем вниманию.

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Источник: MotorProject