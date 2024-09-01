#
Где сэкономить?Путешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Краш-тест Toyota Raize
4 сентября
Этот популярный и недорогой «японец» провалил тест на безопасность
Кроссовер Toyota Raize показал низкий бал в...
Популярный у россиян внедорожник модифицировали, и он стал еще круче
4 сентября
Популярный у россиян внедорожник модифицировали, и он стал еще круче
Wald анонсировал Toyota Land Cruiser Prado в...
Задержка рейса
4 сентября
Задержали авиарейс? Спокойствие — вы можете получить компенсацию за ущерб
Эксперт Герасимов объяснил, как получить с...

На видео показали самый большой вездеход Русак — он работает на водороде

Создатель вездеходов Русак раскрыл секреты нового пятиосного Русак К-10

О новой модели вездеходов серии Русак «За рулем» рассказывал чуть менее года назад – именно тогда стало известно, что создатели этих машин планируют построить пятиосный вездеход, приводимый в движение установкой на топливных элементах. До этого Русаки были лишь двух-, трех- или четырехосными и оснащались ДВС. А новый Русак К-10 может пройти на чистом электричестве до 500 км и служить передвижной базой для работы в Арктике.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Купил бюджетный китайский кроссовер и задумался: позитив и негатив от владельцев

Машина разработана совместно инженерами МФТИ и компаниями «Вездеходы для севера» из Нижегородской области, «Кубо» из Санкт-Петербурга и «Гидроджен Энерджи» из Московская области. Габариты вездехода Русак К-10 – 12 х 2,9 х 3,6 метра, снаряженная масса – 12,5 тонн, грузоподъемность – 2,5 тонны. Количество пассажирских мест – 8, максималка – 60 км/ч.

Русак К-10
Русак К-10

Под капотом – установка на топливных элементах мощностью 120 кВт, питающаяся водородом от шести баллонов объемом 1200 л и снабжающая электричеством литий-ионные батареи емкостью более 120 кВт*ч, от которых запитаны синхронные электродвигатели мощностью 180 кВт с постоянными магнитами... В июле машину показали на технологическом форуме «Иннопром – 2024», где присутствовал руководитель проекта и идеолог вездеходов марки «Русак» Александр Блохин. Интервью с ним мы и предлагаем вашем вниманию.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: MotorProject

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Количество просмотров 1006
01.09.2024
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0