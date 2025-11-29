На вторичке резко выросло количество «китайцев» — в чем причина?
По информации экспертов портала «Авто.ру», число китайских автомобилей на российском вторичном рынке возросло более чем в два раза за последние несколько лет.
Специалисты отметили, что средний возраст, пробег и стоимость китайских автомобилей значительно ниже, чем у других иномарок, при этом на многие из них все еще действует заводская гарантия.
Таким образом, рост предложения объясняется тем, что автомобили первой волны популярности достигли возраста 5-7 лет, и многие владельцы пересаживаются на новые автомобили. Уточняется, что более 80% продаваемых автомобилей принадлежали одному владельцу.
В этом году средняя стоимость подержанных китайских автомобилей до 7 лет уменьшилась с 2,11 миллиона рублей в январе до 1,89 миллиона рублей в ноябре. Для сравнения, средняя стоимость аналогичных иномарок составляет приблизительно 3,3 миллиона рублей.
В объявлениях на рынке 83% составляют кроссоверы, а 10% – седаны. Средний возраст предлагаемых автомобилей составляет около четырех лет, а средний пробег за 11 месяцев вырос с 55 до 69 тысяч километров.
Четверть из выставленных на продажу автомобилей сохраняют действующую заводскую гарантию, тогда как среди других иномарок этот показатель составляет только около 6%.
Ранее «За рулем» сообщал, что дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.