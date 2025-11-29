#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На вторичке резко выросло количество «китайцев» — в чем причина?
29 ноября
На вторичке резко выросло количество «китайцев» — в чем причина?
Эксперты «Авто.ру»: на вторичном рынке в 2 раза...
Популярные модели Audi получат важные и интересные обновления
29 ноября
Популярные модели Audi получат важные и интересные обновления
Технический директор Audi рассказал о...
Opel Astra
29 ноября
Opel Astra: новый облик, мощные гибриды и просторный салон
Opel Astra в 2026 году и получит фирменный...

На вторичке резко выросло количество «китайцев» — в чем причина?

Эксперты «Авто.ру»: на вторичном рынке в 2 раза выросло количество авто из КНР

По информации экспертов портала «Авто.ру», число китайских автомобилей на российском вторичном рынке возросло более чем в два раза за последние несколько лет.

Рекомендуем
Belgee X50 или Tenet T4 — чем отличаются эти бюджетные кроссоверы

Специалисты отметили, что средний возраст, пробег и стоимость китайских автомобилей значительно ниже, чем у других иномарок, при этом на многие из них все еще действует заводская гарантия.

Таким образом, рост предложения объясняется тем, что автомобили первой волны популярности достигли возраста 5-7 лет, и многие владельцы пересаживаются на новые автомобили. Уточняется, что более 80% продаваемых автомобилей принадлежали одному владельцу.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В этом году средняя стоимость подержанных китайских автомобилей до 7 лет уменьшилась с 2,11 миллиона рублей в январе до 1,89 миллиона рублей в ноябре. Для сравнения, средняя стоимость аналогичных иномарок составляет приблизительно 3,3 миллиона рублей.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В объявлениях на рынке 83% составляют кроссоверы, а 10% – седаны. Средний возраст предлагаемых автомобилей составляет около четырех лет, а средний пробег за 11 месяцев вырос с 55 до 69 тысяч километров.

Четверть из выставленных на продажу автомобилей сохраняют действующую заводскую гарантию, тогда как среди других иномарок этот показатель составляет только около 6%.

Ранее «За рулем» сообщал, что дебютировал новый бизнес-седан Nissan с передовыми технологиями Huawei.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
29.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0