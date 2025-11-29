Новый Гелендваген почти за 30 млн рублей продали в салоне перекрашенным

Дилер продал Mercedes-Benz G63 с признаками перекраски и замененными деталями

В Китае покупательница Mercedes-Benz G63 по фамилии Ли сообщила о выявленных недостатках сразу после получения автомобиля в конце июля.

На машине, купленной в дилерском центре Shenyang Lixingxing 4S почти за 365 000 долларов (28,5 млн рублей), уже при приёмке были обнаружены следы краски на правом крыле и несоответствие внутренних деталей.

Когда она обратилась к дилеру, ей ответили, что автомобиль «соответствует стандарту нового». Ли инициировала независимую экспертизу, но дилерский центр отказался предоставить автомобиль для проверки и аннулировал счёт.

Mercedes-Benz G63

Впоследствии дилер попытался односторонне разорвать контракт. Сначала ей предложили вернуть первоначальный взнос в двойном размере (22 400 долларов), но позже лишь 11 200 долларов компенсации.

Юристы отметили, что, если факт продажи подержанного автомобиля под видом нового будет подтверждён, это будет нарушением прав потребителя, что может привести к значительным компенсационным выплатам со стороны дилера.

