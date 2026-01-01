#
Porsche 911 30 лет проспал под сосновыми иголками, и вот что в итоге

Энтузиаст разыскал Porsche 911 1970 года, 31 год хранившийся под открытым небом

Тридцать один год этот автомобиль мирно дремал на переднем дворе дома в американском штате Айдахо, постепенно погружаясь под настоящее одеяло из сосновых иголок.

Забытый Porsche 911 Targa образца 1970 года был обнаружен и возвращен к жизни благодаря страстному энтузиасту Маркосу Марзуке, который искал новый проект для реставрации.

В 2023 году Марзука, узнав о существовании этого автомобиля, разыскал его владелицу и приобрел раритет.

У машины богатая история: ее первым владельцем был первый официальный дилер Porsche в США, на ней ездили по Калифорнии, Айдахо и Канаде, а пробег за все время составил более 160 тысяч километров. При этом автомобиль до сих пор сохранил оригинальный двигатель и номерной знак.

В планах реставратора - вернуть классический Porsche на дорогу, обеспечив его техническую исправность, но при этом бережно сохранив уникальную патину, накопленную за полвека.

После первой буксировки и мойки выяснилось, что днище машины находится в удивительно хорошем состоянии.

«Мы потратили целый день, вычищая иголки из всех щелей, и под этим слоем машина оказалась относительно чистой», – делится Марзука. Однако без вложений не обойтись: предстоит работа с подвеской, двигателем и перетяжка сидений.

Удивительно, но 2,2-литровый оппозитный двигатель мощностью 155 л.с. до сих пор ремонтопригоден.

Восстановление потребует значительных средств и терпения. Известно, что подобные модели в хорошем состоянии сегодня оцениваются от 72 тысяч до 98 тысяч евро.

Эта история напомнила о том, что настоящая автомобильная легенда может ждать своего второго шанса даже под слоем хвои и времени.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Фото:Маркос Марзука
01.01.2026 
Фото:Маркос Марзука
