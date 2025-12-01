Серьезное подорожание машин грядет в 2026 году: на сколько вырастут цены

«Автостат»: в 2026 году автомобили могут подорожать на 20%

В 2024-2025 годах динамика цен на новые автомобили была невысокой. В минувшем году средние цены выросли на 6%, а за первые десять месяцев текущего года – еще на 4%. Эти показатели ниже уровня инфляции.

Ранее цены на новые автомобили росли быстрыми темпами. В 2021 году наблюдался рост на 18%, а в 2022-м он увеличился до 20%. В 2023 году цены поднялись почти на четверть, составив 24%.

К факторам, которые могут привести к новому скачку цен, относятся повышение утильсбора с 1 декабря, изменения в налоговой политике с 1 января, увеличение тарифов и накапливающаяся инфляция.

Опрос, проведенный среди участников ТГ-каналов «Автостат», состоящих в основном из специалистов и экспертов, выявил интересные результаты. Две трети респондентов уверены, что в 2026 году стоит ожидать роста цен на новые автомобили в диапазоне 5-20%. Лишь 10% считают, что цены не увеличатся более чем на 5%, а 16% респондентов предполагают рост более 20%.

Опрос проходил 25-26 ноября, и в нем участвовало более 1000 человек.

