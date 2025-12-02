#
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

В России стартовали испытания внедорожников УАЗ на бензине с этанолом

УАЗ начал тестировать двигатели под смесь бензина и спирта

Компания УАЗ начала проводить тестирования своих внедорожников на топливе Е10, которое представляет собой смесь из 90% бензина АИ-92 и 10% этанола. Эта информация была подтверждена пресс-службой производителя.

В УАЗ отметили, что проведение испытаний позволит выявить необходимость в доработке и адаптации двигателей для работы с топливом Е10. Если в процессе возникнут какие-либо риски, завод выполнит необходимые модернизации или предоставит рекомендации автовладельцам.

Напомним, что ранее сообщалось, что в производстве бензина возможно использование денатурированного этилового спирта. Топливо Е10 включает 10% данного компонента.

Такой стандарт для топлива применяется в Европе с начала 2020-х годов. Несмотря на то что на этом топливе могут функционировать практически все транспортные средства, существуют ограничения для автомобилей с моторами старой конструкции.

УАЗ Хантер
Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
02.12.2025 
0