На машину с крыши упал снег: кто должен возместить ущерб

Если ваш автомобиль пострадал из-за падения снега или льда с крыши здания, за возмещение ущерба отвечает организация, управляющая этим домом. Это утверждение высказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Он уточнил, что ответственность несет либо обслуживающая многоквартирный дом организация, либо товарищество собственников жилья, если нет подрядчика. В случае, если речь идет о коммерческом здании без управляющей структуры, ответственность ложится на владельца этого здания.

По словам эксперта, первым и необходимым действием для пострадавшего автовладельца должен стать вызов полиции.

«Вызывайте либо патрульную службу, либо участкового уполномоченного. Они должны зафиксировать детали повреждения автомобиля, составить необходимые документы и опросить свидетелей происшествия. Скорее всего, будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела », – утверждает эксперт.

Что касается последующих шагов, юрист советует получить копию материалов дела, оценить ущерб и направить претензию ответственной организации. Если автомобилисту отказывают или не отвечают, то стоит обратиться в суд для взыскания причиненного ущерба, добавил юрист.

