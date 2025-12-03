Эти машины россияне охотнее всего покупали в ноябре

«Автостат»: модели российской марки Tenet вошли в топ-5 по продажам в ноябре

По данным отчета аналитического агентства «Автостат», Lada Granta вновь сохраняет статус бестселлера на первичном авторынке России по итогам ноября 2025 года. Самой популярной иномаркой остался Haval Jolion, а две модели Tenet сумели войти в пятерку лидеров.

В ноябре продажи Lada Granta (включая автомобили на её базе) достигли почти 13 тысяч единиц, что на 18,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Haval Jolion занял второе место с показателем 6258 единиц (+11,7%) и снова опередил Lada Vesta, продажи которой составили 5386 единиц.

Lada Vesta отметила наибольшее снижение среди моделей из топ-10 – на 39,4%. Замыкают пятерку лидеров кроссоверы Tenet T4 и T7 с продажами 4535 и 4485 единиц соответственно, которые появились на российском рынке лишь в августе-сентябре.

Вторая пятерка включает модели Geely Monjaro, Haval M6, Belgee X70 и X50, а также Lada Niva Legend. Среди всех этих автомобилей только Geely Monjaro производят за границей (Китай), наряду с обеими моделями Belgee (Белоруссия).

Кроме Гранты и Весты, негативную динамику в топ-10 показал также внедорожник Lada Niva Legend (–24,4%). Остальные модели имеют положительные результаты, особенно кроссовер Belgee X70, продажи которого увеличились в 3,1 раза.

По итогам 11 месяцев 2025 года положительная рыночная динамика была зафиксирована только у Belgee X70 (+7,5 раз) и X50 (+15,6%). В то же время Lada Vesta понесла самые большие потери с отрицательной динамикой в 34,5%.

Ранее «За рулем» сообщал, что за дефорсирование двигателя машины будут штрафовать.

«За рулем» можно читать и в Телеграм