#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Эти машины россияне охотнее всего покупали в ноябре

«Автостат»: модели российской марки Tenet вошли в топ-5 по продажам в ноябре

По данным отчета аналитического агентства «Автостат», Lada Granta вновь сохраняет статус бестселлера на первичном авторынке России по итогам ноября 2025 года. Самой популярной иномаркой остался Haval Jolion, а две модели Tenet сумели войти в пятерку лидеров.

Рекомендуем
Самые доступные и надежные б/у авто — рейтинг машин на ходу за 300 тыс. руб.

В ноябре продажи Lada Granta (включая автомобили на её базе) достигли почти 13 тысяч единиц, что на 18,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Haval Jolion занял второе место с показателем 6258 единиц (+11,7%) и снова опередил Lada Vesta, продажи которой составили 5386 единиц.

Lada Vesta отметила наибольшее снижение среди моделей из топ-10 – на 39,4%. Замыкают пятерку лидеров кроссоверы Tenet T4 и T7 с продажами 4535 и 4485 единиц соответственно, которые появились на российском рынке лишь в августе-сентябре.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Вторая пятерка включает модели Geely Monjaro, Haval M6, Belgee X70 и X50, а также Lada Niva Legend. Среди всех этих автомобилей только Geely Monjaro производят за границей (Китай), наряду с обеими моделями Belgee (Белоруссия).

Кроме Гранты и Весты, негативную динамику в топ-10 показал также внедорожник Lada Niva Legend (–24,4%). Остальные модели имеют положительные результаты, особенно кроссовер Belgee X70, продажи которого увеличились в 3,1 раза.

По итогам 11 месяцев 2025 года положительная рыночная динамика была зафиксирована только у Belgee X70 (+7,5 раз) и X50 (+15,6%). В то же время Lada Vesta понесла самые большие потери с отрицательной динамикой в 34,5%.

Lada Granta
Lada Vesta
Tenet T4
Lada Niva Legend
Tenet T7
Belgee X70
Haval M6
Haval Jolion
Geely Monjaro
Belgee X50

Ранее «За рулем» сообщал, что за дефорсирование двигателя машины будут штрафовать.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 675
03.12.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0