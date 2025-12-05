Exlantix в России можно бесплатно подготовить к зиме
Китайская марка Exeed запустила сервисную кампанию, направленную на безопасность и комфорт владельцев автомобилей Exlantix в условиях российской зимы. Напомним, линейка Exlantix в РФ представлена двумя гибридными моделями – седаном ES и кроссовером ET.
С 28 ноября по 28 декабря 2025 года пользователи этих машин могут обратиться в любой официальный дилерский центр Exeed в России и получить бесплатную диагностику автомобиля. В компании сообщают, что эти работы будут служить гарантией надежной работы всех ключевых систем в условиях экстремально холодной погоды.
Что будут делать с автомобилем?
В рамках диагностики специалисты Exeed проверят активацию iov (internet of vehicles – телематика, обновления «по воздуху» и проч.) и при необходимости накатят ПО последней версии.
Будет проведен полный контроль 12-вольтной батареи: проверка корпуса, защиты и разъемов. Это обеспечит надежность электрических систем в условиях низких температур.
Также будут проверены подвеска, тормозная система и системы обогрева сидений, руля, салона и лобового стекла.
Для предотвращения примерзания сервисмены обработают силиконом уплотнителей дверей, багажника и лючка зарядки. А специально для седана ES – еще и проведут тефлоновую обработку механизма выдвижения ручек дверей и спойлера.
В рамках полной проверки «зимнего пакета» автомобиля будет произведен долив жидкости стеклоомывателя до максимума и осмотр щеток стеклоочистителей.
Подарки и дополнения
Все заехавшие в рамках акции клиенты получат подарок – чехол-дождевик для зарядки электромобиля.
Также доступны: опциональное усиление определенных компонентов, зимние аксессуары и запчасти по спеццене. Напомним, воспользоваться акцией можно на любом дилере Exeed – таковых на сегодняшний день насчитывается свыше 90 в более чем 60 городах России.
