Почему гибридный двигатель «просит» лучшего бензина

Эксперты: скрытая угроза для гибридов – частые запуски мотора

Гибридные автомобили часто обсуждают с точки зрения запаса хода и батареи, забывая о втором компоненте – двигателе внутреннего сгорания.

Его работа в гибриде особенная: он может запускаться и останавливаться десятки раз за поездку, особенно в городском цикле. Такие частые, особенно холодные, запуски создают повышенную нагрузку и ведут к неполному сгоранию топлива. В результате во впускной системе и на клапанах активно накапливаются вредные отложения, что со временем снижает мощность, увеличивает расход и угрожает долговечности мотора.

Особенно уязвимы подключаемые гибриды, чьи ДВС могут подолгу простаивать, а затем запускаться под высокой нагрузкой, например, для обгона. Старение бензина в полупустом баке при редких запусках усугубляет проблему: легкие фракции испаряются, а топливо окисляется. Поэтому эксперты немецкого издания Auto, Motor und Sport советуют выбирать для заправки действительно качественный продукт и не оставлять топливный бак подолгу полупустым.

Таким образом, владение гибридом требует вдвое больше внимания: не только к заряду батареи, но и к здоровью ДВС. Использование качественного топлива с проверенными очищающими свойствами помогает сохранить первоначальную эффективность, снизить шумность работы и обеспечить долгий срок службы сложной гибридной системы.

