Культовый Lotus вернулся в совершенно новом качестве

В Великобритании создали новый спорткар на основе классического Lotus Esprit

Британская инжиниринговая компания Encor представила современное прочтение легендарного спорткара Lotus Esprit.

Фактически купе Encor Series 1 – это рестомод. За основу берется оригинальное шасси от донора – Esprit последней серии (новое поколение так и не появилось), производство которого завершилось в 2004-м. Оригинальный турбированный V8 объемом 3,5 литра и «родную» 5-ступенчатую коробку полностью перерабатывают и усиливают с использованием самых современных компонентов. На выходе получается 400 л.с. и 475 Нм, что дает заднеприводному спорткару весом 1200 кг разгон до 100 км/ч за 4 секунды и максималку в 283 км/ч.

Причина малого веса – совершенно новый кузов из углеволокна. Настоящий Lotus Esprit был отсканирован и превращен в математическую модель, на основе которой легендарный «клиновидный» дизайн Джорджетто Джуджаро был пересмотрен в с учетом изменившихся систем охлаждения и питания, а также тормозов и подвески.

Да, шасси также полностью переработали – главный инженер Encor Уилл Айвз говорит, что приоритетом было создание автомобиля, сочетающего традиционную отточенную управляемость и высокий уровень комфорта.

В интерьере – новые «ковши», деревянный рычаг КП, карбоновая консоль и два больших дисплея. Аккуратно, без явного доминирования над классическим стилем, внедрены все современные фишки: климат-контроль, камеры, мультимедиа, интеграция со смартфоном.

Дополняют облик Encor Series 1 выхлоп из нержавейки, пятилучевые диски (17" или 18") и фары – они по-прежнему выдвижные, но теперь светодиодные.

Компания планирует выпустить всего 50 экземпляров Encor Series 1. В Великобритании машины будут доступны за цену от 430 000 фунтов стерлингов, а клиентам из США купе предлагается за 575 000 долларов – это не считая стоимости донорского Esprit...

Первые машины доставят владельцам следующим летом.

Источник:  Autoexpress
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11
04.01.2026 
