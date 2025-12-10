Россия выпала из топ-10 в мировом авторейтинге

Авторынок России в ноябре выпал из топ-10 мирового рейтинга

Российский авторынок в ноябре 2025 года оказался за пределами десятки лучших в мировом рейтинге. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Целиков отметил, что в этом месяце в России было продано 127,9 тысяч легковых автомобилей, что привело к падению страны на 12 место в глобальной статистике.

Лидером продаж стала Китай, где в ноябре было реализовано 2,23 миллиона легковых автомобилей. Далее следуют США с 1,26 миллиона единиц, Индия с 417,5 тысяч, Япония с 369,7 тысяч, Германия с 250,7 тысяч, Бразилия с 182,1 тысяч, Великобритания с 151,2 тысяч, Мексика с 148,4 тысяч, Южная Корея с 145,9 тысяч, Канада с 142 тысяч и Франция с 133 тысяч.

