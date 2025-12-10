#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Kia Sonet
10 декабря
Этот новый кроссовер стоит дешевле «китайцев»: называем цены
В РФ начались продажи новых кроссоверов Kia...
Работники АВТОВАЗа станут трудиться на день больше
10 декабря
Работники АВТОВАЗа станут трудиться на день больше
АВТОВАЗ вернется к пятидневке с 1 января 2026...
Самые доступные внедорожники с полным приводом: модели и цены
10 декабря
Самые доступные внедорожники с полным приводом: модели и цены
В РФ назвали самые дешевые полноприводные...

Этот новый кроссовер стоит дешевле «китайцев»: называем цены

В РФ начались продажи новых кроссоверов Kia Sonet по цене от 1,5 млн рублей

Kia Sonet остается одним из немногих новых кроссоверов, доступных на российском рынке по цене ниже 2 миллионов рублей.

Рекомендуем
3 штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ

Он является самой популярной моделью Kia в Индии и поступает в Россию через параллельный импорт, имея начальную стоимость от 1 490 500 рублей. Одну из таких моделей предлагает компания из Владивостока, цена включает все необходимые документы для регистрации автомобиля.

В объявлении о продаже не уточняются детали комплектации. Судя по представленным фотографиям, клиент может рассчитывать, что авто будет белого цвета и оснащено кожаной обивкой из экокожи, кожаным мульти-рулем, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, кнопкой запуска двигателя, однозонным климат-контролем и люком в крыше.

Kia Sonet
Kia Sonet

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Другой дилер из Владивостока предлагает черный Kia Sonet по цене 1 690 050 рублей, а двухцветная версия – с белым кузовом и черной крышей обойдется в 1 930 000 рублей. Более высокие цены озвучены в других городах: от 1 950 000 рублей в Севастополе до 2 200 000 рублей в Новосибирске.

Согласно имеющимся объявлениям на трех крупных классифайдах, новые Kia Sonet из наличия доступны только у частного дилера в Астрахани, который реализует модели в красном и сером цветах по цене 2 950 000 рублей.

Интерьер Kia Sonet
Интерьер Kia Sonet

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Технические характеристики всех предлагаемых кроссоверов совпадают: под капотом установлен 1,5-литровый мотор мощностью 115 л.с., связанный с вариатором и передним приводом. Автомобиль построен на платформе Hyundai Venue, и его производство осуществляется на индийском заводе Kia в Анантапуре.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 29
10.12.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0