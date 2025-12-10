Этот новый кроссовер стоит дешевле «китайцев»: называем цены

В РФ начались продажи новых кроссоверов Kia Sonet по цене от 1,5 млн рублей

Kia Sonet остается одним из немногих новых кроссоверов, доступных на российском рынке по цене ниже 2 миллионов рублей.

Он является самой популярной моделью Kia в Индии и поступает в Россию через параллельный импорт, имея начальную стоимость от 1 490 500 рублей. Одну из таких моделей предлагает компания из Владивостока, цена включает все необходимые документы для регистрации автомобиля.

В объявлении о продаже не уточняются детали комплектации. Судя по представленным фотографиям, клиент может рассчитывать, что авто будет белого цвета и оснащено кожаной обивкой из экокожи, кожаным мульти-рулем, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с большим сенсорным экраном, кнопкой запуска двигателя, однозонным климат-контролем и люком в крыше.

Kia Sonet

Другой дилер из Владивостока предлагает черный Kia Sonet по цене 1 690 050 рублей, а двухцветная версия – с белым кузовом и черной крышей обойдется в 1 930 000 рублей. Более высокие цены озвучены в других городах: от 1 950 000 рублей в Севастополе до 2 200 000 рублей в Новосибирске.

Согласно имеющимся объявлениям на трех крупных классифайдах, новые Kia Sonet из наличия доступны только у частного дилера в Астрахани, который реализует модели в красном и сером цветах по цене 2 950 000 рублей.

Интерьер Kia Sonet

Технические характеристики всех предлагаемых кроссоверов совпадают: под капотом установлен 1,5-литровый мотор мощностью 115 л.с., связанный с вариатором и передним приводом. Автомобиль построен на платформе Hyundai Venue, и его производство осуществляется на индийском заводе Kia в Анантапуре.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

«За рулем» можно читать и в Телеграм