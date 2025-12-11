#
11 декабря
11 декабря
11 декабря
Эти детали для автомобиля подделывают чаще всего

Fit Service: 32% автомехаников столкнулись с поддельными запчастями в 2025 году

Новое исследование показало, что треть российских мастерских в 2025 году столкнулась с контрафактными запчастями.

Эксперты фиксируют спад активности мошенников, но рынок по-прежнему наводнен подделками.

Аналитическое агентство Gruzdev Analyze совместно с сетью автосервисов Fit Service представило данные за 2025 год. После резкого всплеска в 2024 году, когда с подделками столкнулись 37% сервисов, показатель снизился до 32%, но проблема сохраняет критические масштабы – практически каждый третий специалист обнаруживает, что купленная автовладельцем самостоятельно запчасть не является оригинальной.

Безусловными лидерами среди подделок остаются моторные масла и технические жидкости. С этой проблемой в 2025 году столкнулись 48% механиков. На втором месте находятся фильтры – 32% случаев. Детали подвески и рулевого управления отметили 17% опрошенных специалистов.

По словам аналитиков, привлекательность этого незаконного бизнеса обусловлена высоким спросом при относительно простом производстве подделок. В России эксплуатируются десятки миллионов автомобилей, а часть владельцев, стремясь сэкономить, не проверяет подлинность более дешевых аналогов. Активному сбыту также способствует развитие онлайн-торговли.

Система маркировки «Честный знак», как отмечают в отрасли, пока не стала универсальным решением. Охват товарных категорий остается неполным, а у потребителей еще не сформировалась привычка проверять каждый товарный код. В итоге контрафакт продолжает поступать на рынок, что в перспективе приводит к ускоренному износу узлов автомобиля и увеличивает стоимость будущего ремонта для автовладельцев.

