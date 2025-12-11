Как очистить руль от жирного налета и сохранить ощущение нового автомобиля

Эксперты: состояние рулевого колеса часто выдает истинный возраст машины

Неприятный жирный блеск и липкость на руле возникают незаметно, но могут испортить удовольствие от любой поездки.

Почему это происходит и как легко вернуть рулю первозданную чистоту и комфорт, рассказали эксперты издания Pravda.Ru.

Рулевое колесо – один из главных точек контакта водителя с автомобилем, и его состояние часто выдает истинный возраст машины. Со временем поверхность, будь то кожа, пластик или кожзам, начинает накапливать незаметные загрязнения: кожный жир, остатки косметики, пот и уличную пыль.

Особенно активно этот процесс идет в жару, когда ультрафиолет размягчает верхний слой материала, делая его идеальным «магнитом» для грязи. В результате руль покрывается неприятным блеском, становится скользким и липким, что не только доставляет дискомфорт, но и может влиять на безопасность вождения.

К счастью, вернуть рулю опрятный вид несложно. Для этого достаточно мягкой щетки, микрофибровых салфеток и подходящего очистителя. Начинать лучше с сухой очистки, аккуратно удаляя пыль щеткой, а затем переходить к влажному этапу. Важно наносить средство не на поверхность руля, а на салфетку, и двигаться плавными круговыми движениями без сильного нажима.

Особое внимание стоит уделить швам, декоративным вставкам и области вокруг спиц — там скапливается больше всего грязи. После обработки остатки средства удаляют чистой микрофиброй, а поверхность оставляют сохнуть. Результат – матовая, приятная на ощупь поверхность без следов липкости.

Отдельного внимания требуют мультимедийные кнопки на руле. Чтобы безопасно очистить их от накопившейся пыли и жира, сначала используют сжатый воздух, а затем аккуратно протирают клавиши салфеткой, слегка смоченной в мягком спиртовом растворе. Тут важно избегать избыточной влаги и всегда тестировать средство на незаметном участке, особенно если надписи на кнопках не выгравированы, а нанесены краской.

Регулярный уход – лучшая профилактика. Легкая протирка руля раз в неделю, использование подходящих средств для конкретного материала помогут сохранить идеальное состояние рулевого колеса на долгие годы.