Перечислены факторы, которые будут влиять на рынок авто в следующем году
Аналитики агенства «Автостат» прогнозируют, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 году останутся на уровне 2025 года – около 1,32–1,34 млн машин.
По словам заместителя начальника отдела аналитики Виктора Пушкарева, в оптимистичном сценарии авторынок может вырасти до 1,45 млн, тогда как в негативном – упасть до 1,2 млн.
Главными факторами, влияющими на динамику, станут экономическая ситуация в стране и ужесточение санкций, которые приведут к повышению налогов, сборов и тарифов.
Рост утильсбора с января неизбежно поднимет цены на автомобили, а влияние других параметров – ключевой ставки ЦБ, валютных курсов и инфляции – будет зависеть от их развития в течение года.
В итоге автомобильный рынок в 2026 году будет балансировать между стабильностью и рисками под давлением экономических и регуляторных факторов.
