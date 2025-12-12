Перечислены факторы, которые будут влиять на рынок авто в следующем году

«Автостат»: российский авторынок в 2026 году на пороге стабильности с рисками снижения

Аналитики агенства «Автостат» прогнозируют, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 году останутся на уровне 2025 года – около 1,32–1,34 млн машин.

По словам заместителя начальника отдела аналитики Виктора Пушкарева, в оптимистичном сценарии авторынок может вырасти до 1,45 млн, тогда как в негативном – упасть до 1,2 млн.

Главными факторами, влияющими на динамику, станут экономическая ситуация в стране и ужесточение санкций, которые приведут к повышению налогов, сборов и тарифов.

Рост утильсбора с января неизбежно поднимет цены на автомобили, а влияние других параметров – ключевой ставки ЦБ, валютных курсов и инфляции – будет зависеть от их развития в течение года.

В итоге автомобильный рынок в 2026 году будет балансировать между стабильностью и рисками под давлением экономических и регуляторных факторов.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»