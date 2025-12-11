#
Эксперт объяснил, почему демпинг китайских машин направлен не против Лады

Вадим Гагарин: Основная конкуренция у китайских производителей идет между собой

Автоаналитик Вадим Гагарин считает, что масштабные скидки китайских брендов нацелены друг на друга, а не на АВТОВАЗ. Этот демпинг не является целенаправленной атакой на марку Lada.

Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью «Ведомостям» заявил, что демпинг со стороны китайского автопрома превзошел все мыслимые границы, указав на скидки, достигавшие миллиона рублей. Гагарин, однако, пояснил, что столь агрессивное ценообразование обычно касается остатков прошлогодних комплектаций или непопулярных моделей, в то время как на ходовые и новые автомобили больших скидок не дают.

Эксперт согласился, что ценовая конкуренция влияет на спрос на некоторые модели Lada, в частности на Весту. По его словам, когда цена топовой версии этой модели приближается к двум миллионам рублей, многие клиенты начинают рассматривать в качестве альтернативы китайские кроссоверы, часто предлагающие более привлекательные характеристики в этом сегменте, что и приводит к падению продаж.

Несмотря на демпинг китайских автопроизводителей, большинство автомобилей Lada у дилеров продаются существенно дешевле, что подтверждается спросом.

Он отметил, что Lada Granta с большим отрывом лидирует в рейтинге продаж в России, а внедорожники семейства Lada Niva также не задерживаются на складах.

По мнению эксперта, китайские производители не смогут вытеснить отечественные модели с рынка, поскольку просто не имеют в своем портфеле прямых аналогов, сочетающих такую цену, выносливость и узнаваемость.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
11.12.2025 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
