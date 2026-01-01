Экология
Разработано интересное решение, увеличивающее запас хода электромобилей

EP Tender разработала 60-киловаттные прицепы для зарядки электромобилей в пути

Современные смартфоны часто сталкиваются с проблемами с зарядом, поэтому многие из нас пользуются портативными аккумуляторами.

Аналогичная ситуация складывается и у владельцев электрических автомобилей, что создает потребность в передвижных источниках энергии. Французская компания EP Tender приняла меры, разработав 60-киловаттные прицепы для подзарядки автомобилей в пути. Несмотря на это, у предложенной технологии есть определённые недостатки.

Как рассказал генеральный директор EP Tender Жан-Батист Сегард, цель использования таких прицепов – помочь владельцам электромобилей, осуществляющим дальние поездки. В случае разряда аккумулятора и отсутствия зарядных станций вместо вызова эвакуатора водители могут просто подключить машину к прицепу с батареей. Этот подход также может способствовать повышению доступности электромобилей: покупая недорогие модели с малым аккумулятором, водители смогут арендовать прицепы, чтобы путешествовать на большие расстояния.

Прицеп для зарядки электромобилей от EP Tender
Прицеп для зарядки электромобилей от EP Tender
Стоимость прицепов составит около 11 000 долларов, с возможностью аренды за 37 долларов, что делает их доступными для использования на туристических маршрутах. Однако пристальное внимание стоит уделить тому, что EP Tender может столкнуться с проблемами, настигшими компанию Better Place, которая пыталась внедрить станции для быстрой замены аккумуляторов, но не сумела адаптировать существующие автомобили.

Представители EP Tender настаивают на том, что модернизация автомобилей для совместимости с прицепами обойдется всего в 650 долларов. В то же время эксперты из Electrek выражают скепсис по поводу возможности быстрой и недорогой доработки критически важного элемента электромобиля – системы питания.

Несмотря на это, EP Tender активно работает с такими производителями, как Renault, Citroen, Peugeot и Opel, для реализации своей идеи. Остаётся ждать развития событий и улучшений в этой области.

Источник:  Hi-News
