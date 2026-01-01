Разработано интересное решение, увеличивающее запас хода электромобилей

EP Tender разработала 60-киловаттные прицепы для зарядки электромобилей в пути

Современные смартфоны часто сталкиваются с проблемами с зарядом, поэтому многие из нас пользуются портативными аккумуляторами.

Аналогичная ситуация складывается и у владельцев электрических автомобилей, что создает потребность в передвижных источниках энергии. Французская компания EP Tender приняла меры, разработав 60-киловаттные прицепы для подзарядки автомобилей в пути. Несмотря на это, у предложенной технологии есть определённые недостатки.

Как рассказал генеральный директор EP Tender Жан-Батист Сегард, цель использования таких прицепов – помочь владельцам электромобилей, осуществляющим дальние поездки. В случае разряда аккумулятора и отсутствия зарядных станций вместо вызова эвакуатора водители могут просто подключить машину к прицепу с батареей. Этот подход также может способствовать повышению доступности электромобилей: покупая недорогие модели с малым аккумулятором, водители смогут арендовать прицепы, чтобы путешествовать на большие расстояния.

Прицеп для зарядки электромобилей от EP Tender

Стоимость прицепов составит около 11 000 долларов, с возможностью аренды за 37 долларов, что делает их доступными для использования на туристических маршрутах. Однако пристальное внимание стоит уделить тому, что EP Tender может столкнуться с проблемами, настигшими компанию Better Place, которая пыталась внедрить станции для быстрой замены аккумуляторов, но не сумела адаптировать существующие автомобили.

Представители EP Tender настаивают на том, что модернизация автомобилей для совместимости с прицепами обойдется всего в 650 долларов. В то же время эксперты из Electrek выражают скепсис по поводу возможности быстрой и недорогой доработки критически важного элемента электромобиля – системы питания.

Несмотря на это, EP Tender активно работает с такими производителями, как Renault, Citroen, Peugeot и Opel, для реализации своей идеи. Остаётся ждать развития событий и улучшений в этой области.

