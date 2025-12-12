#
Changan CS75 Plus
12 декабря
Новый кроссовер Changan стал доступнее: подробности
Кроссовер Changan CS75 Plus подешевел в России...
Роспатент зарегистрировал для Toyota четыре автомобильных бренда
12 декабря
Роспатент зарегистрировал для Toyota четыре автомобильных бренда
Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в...
Что нужно делать при выезде на гололедицу
12 декабря
Что нужно делать при выезде на гололедицу
Автоэксперт Попов: на льду нужно сильно снижать...

Популярный корейский кроссовер снова продают в России по ценам ниже китайских аналогов

В России появились в продаже новые Kia Sportage по цене от 2,6 млн рублей

Популярный кроссовер, хорошо знакомый российским семьям, теперь доступен через параллельный импорт.

4 кроссовера за 2 млн, которые круто едут зимой

Стартовая цена Kia Sportage оказалась выгоднее, чем у многих новых китайских конкурентов на рынке.

Несмотря на отсутствие официальных поставок, кроссовер остается востребованным и теперь продается частными импортерами по всей стране.

Так, самый доступный вариант с 2,0-литровым двигателем на 150 л.с., полным приводом и шестиступенчатым автоматом можно найти от 2,6 млн рублей. Эта выгодно отличается от ценников многих китайских кроссоверов: например, Jaecoo J7 или Jetour Dashing оцениваются от 2,8 млн рублей, а Geely Atlas - от 3,7 млн.

За эти деньги покупатель получает хорошо оснащенную комплектацию Luxe с цифровой приборной панелью, мультимедиа-системой с тачскрином, двухзонным климат-контролем и кожаным рулем. Менее мощная версия двигателя, как отмечается, позволяет также воспользоваться льготным утилизационным сбором.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

На рынке представлены и другие силовые варианты. Спортидж с 1,6-литровым турбомотором на 180 сил предлагается от 3,2 млн рублей, а топовая модификация с 2,0-литровым 236-сильным агрегатом - от 3,33 млн рублей. Автомобили доступны как под заказ, так и в наличии в десятках городов России, от Санкт-Петербурга до Новосибирска, что подтверждает устойчивый спрос на эту проверенную временем модель.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Kia
Количество просмотров 25
12.12.2025 
Фото:Kia
Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
