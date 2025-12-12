Популярный корейский кроссовер снова продают в России по ценам ниже китайских аналогов

В России появились в продаже новые Kia Sportage по цене от 2,6 млн рублей

Популярный кроссовер, хорошо знакомый российским семьям, теперь доступен через параллельный импорт.

Стартовая цена Kia Sportage оказалась выгоднее, чем у многих новых китайских конкурентов на рынке.

Несмотря на отсутствие официальных поставок, кроссовер остается востребованным и теперь продается частными импортерами по всей стране.

Так, самый доступный вариант с 2,0-литровым двигателем на 150 л.с., полным приводом и шестиступенчатым автоматом можно найти от 2,6 млн рублей. Эта выгодно отличается от ценников многих китайских кроссоверов: например, Jaecoo J7 или Jetour Dashing оцениваются от 2,8 млн рублей, а Geely Atlas - от 3,7 млн.

За эти деньги покупатель получает хорошо оснащенную комплектацию Luxe с цифровой приборной панелью, мультимедиа-системой с тачскрином, двухзонным климат-контролем и кожаным рулем. Менее мощная версия двигателя, как отмечается, позволяет также воспользоваться льготным утилизационным сбором.

На рынке представлены и другие силовые варианты. Спортидж с 1,6-литровым турбомотором на 180 сил предлагается от 3,2 млн рублей, а топовая модификация с 2,0-литровым 236-сильным агрегатом - от 3,33 млн рублей. Автомобили доступны как под заказ, так и в наличии в десятках городов России, от Санкт-Петербурга до Новосибирска, что подтверждает устойчивый спрос на эту проверенную временем модель.

