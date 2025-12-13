Полный привод, дизель, автомат — новый российский «рамник» скоро выйдет на рынок

Глава УАЗа Алексей Спирин: Продажи внедорожника S9 стартуют в апреле 2026 года

Генеральный директор УАЗа Алексей Спирин сообщил, что продажи нового рамного внедорожника под предварительным названием S9 стартуют в апреле 2026 года.

Производство модели будет организовано на ульяновском заводе УАЗа. Новый S9 выйдет на рынок с полным приводом Part-time, дизельным двигателем мощностью около 200 л.с. и 8-ступенчатым автоматом; версии с механической коробкой передач появятся позже.

По словам Спирина, через 2,5-3 года после начала продаж планируется обновление модели, которое может внести изменения в систему полного привода.

Sollers S9

S9 предложат в пятиместной и семиместной конфигурациях. В стандартное оснащение войдут пусковой подогреватель, подогрев передних сидений, заднего дивана, а также лобового и заднего стекол, и обогрев зеркал.

Автомобиль создан на платформе пикапа JAC T9, однако он будет адаптирован для российских условий, включая улучшенную антикоррозийную защиту и другие изменения.

«За рулем» можно читать и в MAX