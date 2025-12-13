#
Как избежать проблем с двигателем машины зимой

Эксперт Петров: зимой важно прогревать автомобиль

Прогрев автомобиля в зимний период поможет предотвратить сбои в работе двигателя. Об этом сообщил независимый автоэксперт Сергей Петров.

По его словам, оптимально оставить машину в теплом помещении или применить систему подогрева. Он отметил, что при запуске автомобиля в мороз важен постепенный прогрев. Если аккумулятор оказался разряженным, его можно зарядить или обратиться за помощью к другому автомобилю.

«Главное – соблюдать осторожность и следовать правилам безопасности, чтобы не повредить электронику», – пояснил Петров.
Также он рекомендовал использовать диагностическое оборудование для проверки состояния аккумулятора и заменить его при необходимости. Эксперт подчеркнул, что исправный автомобиль не должен страдать от низких температур. Однако использование воды вместо антифриза, по его словам, может привести к серьезным последствиям.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Pravda.Ru
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
13.12.2025 
Фото:
«За рулем»
