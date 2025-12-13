Как избежать проблем с двигателем машины зимой
Прогрев автомобиля в зимний период поможет предотвратить сбои в работе двигателя. Об этом сообщил независимый автоэксперт Сергей Петров.
По его словам, оптимально оставить машину в теплом помещении или применить систему подогрева. Он отметил, что при запуске автомобиля в мороз важен постепенный прогрев. Если аккумулятор оказался разряженным, его можно зарядить или обратиться за помощью к другому автомобилю.
«Главное – соблюдать осторожность и следовать правилам безопасности, чтобы не повредить электронику», – пояснил Петров.
Также он рекомендовал использовать диагностическое оборудование для проверки состояния аккумулятора и заменить его при необходимости. Эксперт подчеркнул, что исправный автомобиль не должен страдать от низких температур. Однако использование воды вместо антифриза, по его словам, может привести к серьезным последствиям.
Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.
