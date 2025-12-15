#
Эти автомобили подешевели в России на четверть
15 декабря
Эти автомобили подешевели в России на четверть
«Авито Авто»: премиальные китайские авто стали...
Когда скрип тормозов — это норма, а когда пора в сервис
15 декабря
Когда скрип тормозов — это норма, а когда пора в сервис
Внезапный скрип или свист при торможении не...
KGM Actyon
15 декабря
Недорогой корейский кроссовер официально появится на российском рынке: подробности
В России идет подготовка к старту продаж нового...

Недорогой корейский кроссовер официально появится на российском рынке: подробности

В России идет подготовка к старту продаж нового кроссовера KGM Actyon

Корейский бренд KGM, который дебютировал на российском рынке в начале 2025 года с четырьмя моделями, собирается предложить россиянам еще одну новинку – кроссовер Actyon последнего поколения. Ранее этот автомобиль продавался в России под маркой SsangYong.

Информацию о планируемых поставках KGM Actyon подтвердил генеральный директор российского дистрибьютора KGM Виталий Осипов. «Да, будет [поставляться в Россию]. Но о сроках поставки и о ценах мы сообщим несколько позже», – отметил он.

Новый кроссовер будет оснащен 1,5-литровым 170-сильным турбированным двигателем, который будет работать в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin, а также доступен с передним или полным приводом, который реализован с помощью муфты на задней оси.

KGM Actyon
KGM Actyon
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:KGM
Количество просмотров 7
15.12.2025 
Фото:KGM
Отзывы о KGM (Ssang Yong) Actyon (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
KGM (Ssang Yong) Actyon  2015
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортный, хорошая эргономика, динамичный
Недостатки:
на бензиновом гремит цепь
Комментарий:
Это второй Ssang Yong Actyon , на первом за 3 года проехал 85 000 км, менял сален- блоки по гарантии, колодки поменял сам. Больше никаких проблем не было. Сдал в Трейд-ин, причем вполне удачно, доплатил и взял новую. На втором пробег 50 000 км за 2 года, пока без проблем. Расход по трассе 7.3- 8 л на сотню. Оба бензиновые, КПП механика, дизель не рассматривал, т.к в регионе зимой температура опускается до -35. а иногда и больше. Эксплуатация круглый год. Зимой почти все время стоит у дома. По вопросу дорогого ТО могу посоветовать - покупайте все расходники сами, свечи оригинал иридиевые можно найти за 1200 руб, фильтры тоже недорогие и меняйте сами, на плановое ТО приезжайте только для замены масла, масло везите свое, я использую Total Quartz Ineo MC3 5W/30, 100% замена оригинальному. Знакомый брал авто в тоже время и решил сэкономить на масле, на 45 тыс пришлось менять цепь. Машина хорошая, сделана добротно, но требует внимания и грамотной эксплуатации.
+7