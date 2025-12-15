Недорогой корейский кроссовер официально появится на российском рынке: подробности

В России идет подготовка к старту продаж нового кроссовера KGM Actyon

Корейский бренд KGM, который дебютировал на российском рынке в начале 2025 года с четырьмя моделями, собирается предложить россиянам еще одну новинку – кроссовер Actyon последнего поколения. Ранее этот автомобиль продавался в России под маркой SsangYong.

Информацию о планируемых поставках KGM Actyon подтвердил генеральный директор российского дистрибьютора KGM Виталий Осипов. «Да, будет [поставляться в Россию]. Но о сроках поставки и о ценах мы сообщим несколько позже», – отметил он.

Новый кроссовер будет оснащен 1,5-литровым 170-сильным турбированным двигателем, который будет работать в паре с шестиступенчатым автоматом Aisin, а также доступен с передним или полным приводом, который реализован с помощью муфты на задней оси.

KGM Actyon

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube