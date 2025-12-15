#
Эти автомобили подешевели в России на четверть

«Авито Авто»: премиальные китайские авто стали доступнее на 22,4%

Специалисты «Авито Авто» провели анализ спроса и средних цен на автомобили премиум-класса на вторичном рынке в осенний период 2025 года, сравнив данные с аналогичным временем 2024 года. Выяснилось, что спрос в этом сегменте увеличился на 6%, тогда как средняя цена на автомобили снизилась на 5,1%.

Среди популярных премиум-брендов осенью этого года выделялись Mercedes-Benz, BMW, Audi и Lexus. В частности, наибольшим спросом пользовались модели BMW 5-й серии и Mercedes-Benz E-класса, а также BMW 3-й серии, BMW X5, Mercedes-Benz C-класса и S-класса, Audi A6, Lexus RX и Audi A4, замыкающим список стал кроссовер BMW X3.

Интересно отметить, что спрос на китайские премиум-автомобили увеличился значительно – на 65%, а их средняя цена упала на 22,4%, составив 3 880 000 рублей. Наиболее востребованными стали марки Li Auto, Exeed, Tank и Zeekr, среди которых выделялись модели Li Auto L7 и L9, Voyah Free, Tank 300, Exeed LX, а также Zeekr 001, Exeed VX, Tank 500, Li Auto L6 и Exeed RX.

Эксперты заметили, что спрос на автомобили Exeed вырос особенно сильно – на 71,3%. Наиболее популярными стали полноразмерный кроссовер Exeed VX и купеобразный Exeed RX, на которые спрос увеличился на 75,5% и 62,5% соответственно.

В целом, цены на автомобили премиум-сегмента снизились на 5,2%, составив 3 100 000 рублей. Тем временем китайские автомобили стали заметно более доступными, их средняя цена снизилась на 22,4% до 3 880 000 рублей, как выяснили аналитики.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

0