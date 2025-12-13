Экология
Интерьер Changan CS75 Plus
13 декабря
Полный привод, автомат, тяговитый мотор – добротный кроссовер уже в России
Changan презентовал новый кроссовер CS75 Plus...
На прежние Весты (на фото – Vesta SW Cross) климат-контроль ставили, но после «перезагрузки» остался лишь кондиционер
13 декабря
Стало известно, когда на модели Lada вернется климат-контроль
RCI News: климат-контроль вернется на модели...
Интерьер Mercedes-Benz GLB
13 декабря
Mercedes-Benz радикально обновил свой популярный кроссовер
Mercedes-Benz выпустил кроссовер GLB второго...

Mercedes-Benz радикально обновил свой популярный кроссовер

Mercedes-Benz выпустил кроссовер GLB второго поколения с ценой от 5,5 млн рублей

Компания Mercedes-Benz полностью обновила кроссовер GLB, представив его второе поколение, которое теперь стало электрическим и значительно технологичнее.

Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Хотя дизайн остался верен традициям, кузов претерпел полную переработку: длина составляет 4732 мм, ширина – 1861 мм, высота – 1687 мм, а колёсная база увеличена до 2889 мм, что на 60 мм больше по сравнению с предыдущей моделью. Третий ряд сидений по-прежнему доступен для покупателей.

На старте предложены две модификации: GLB 250+ с одним электродвигателем мощностью 272 л.с. и крутящим моментом 335 Нм, а также полноприводный GLB 350 4Matic с двумя моторами общей мощностью до 354 л.с. и 515 Нм. Интересной особенностью является возможность отключения переднего двигателя в старшей версии для экономии энергии.

Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Кроссовер оборудован батареей ёмкостью 85 кВт·ч, обеспечивающей пробег от 614 до 631 км (WLTP) в зависимости от версии. Поддерживаемая мощность зарядки достигает 320 кВт, а в дальнейшем компания планирует расширить линейку аккумуляторов.

Также ожидаются гибридные версии с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую трансмиссию, которые будут предложены в различных вариантах мощности и приводов.

Интерьер Mercedes-Benz GLB
Интерьер Mercedes-Benz GLB

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Внутри кроссовера установлена медиасистема с ИИ-помощником и опциональный Superscreen с отдельным экраном для переднего пассажира. Среди новых опций представлены панорамная крыша Sky Control с изменяемой прозрачностью и эффектом «звёздного неба», а также адаптивные амортизаторы.

Приём заказов в Германии уже начат, стартовая цена составляет 59 048 евро (5,5 млн рублей), а поставки намечены на весну.

Источник:  Коммерсантъ
Лежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
13.12.2025 
Фото:Mercedes-Benz
