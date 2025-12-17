#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Шильдик "Москвич"
17 декабря
«Москвич» начал делать новые модели: что будет со старыми
На «Москвиче» ответили на вопрос о судьбе...
Стало понятно, какой узел на Lada Granta требует проверки
17 декабря
Стало понятно, какой узел на Lada Granta требует проверки
Отзывная кампания АВТОВАЗа затронет рулевое...
Москвич М90 — какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть?
17 декабря
Москвич М90 — какой движок, сколько мест в салоне? А полный привод есть?
«За рулем» рассказал о конструктивных...

Робот-тягач вышел на склад: бизнес-гиганты запустили автономную логистику

Яндекс начал тестировать беспилотный грузовик на огромном складе «Спортмастера»

Яндекс вместе с «Спортмастером» приступил к испытаниям автономных грузоперевозок на территории распределительного центра ритейлера в Подмосковье.

Рекомендуем
Маркетплейсы уже продают машины — готовы ли мы жать «купить»

Беспилотный тягач теперь ежедневно выполняет задачи по доставке товарных контейнеров от площадки разгрузки к нужным складам, вписываясь в существующие процессы без изменений инфраструктуры.

Работа на закрытой территории площадью почти 470 тысяч квадратных метров стала для технологии Яндекса новой задачей. Вместо скоростных трасс здесь приходится маневрировать в узких проездах, двигаться задним ходом к воротам и взаимодействовать с погрузочной техникой.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Эти сложные сценарии – ценный опыт для обучения нейросети, необходимый в условиях автономного вождения. Каждый день грузовик совершает в среднем 22 рейса, осваивая новый тип полуприцепа – контейнерный.

Беспилотный грузовик Яндекса
Беспилотный грузовик Яндекса

Для «Спортмастера» этот проект – шаг к повышению автоматизации логистики. Для Яндекса – возможность расширить сферу применения своих беспилотных систем. Теперь компания развивает технологию параллельно на двух фронтах: на магистралях, где ее тягачи уже перевозят грузы для партнеров по трассе М-4, и на сложных закрытых территориях складов и предприятий, открывая путь к роботизации промышленной логистики.

Беспилотный грузовик Яндекса
Беспилотный грузовик Яндекса
Беспилотный грузовик Яндекса
Беспилотный грузовик Яндекса
Беспилотный грузовик Яндекса
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Яндекс
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Яндекс
Количество просмотров 28
17.12.2025 
Фото:Яндекс
Поделиться:
Оцените материал:
0