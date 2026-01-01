Названы самые ненадежные электрические кроссоверы

What Car перечислил 5 самых ненадежных электрических кроссоверов

Автомобильный портал What Car составил список самых ненадежных подержанных кроссоверов, основываясь на опросе среди владельцев автомобилей. Машины оценивались по 100-балльной системе.

На первом месте в категории ненадежных электромобилей находится Volkswagen ID 4, который получил оценку 79,6% по надежности.

Второе место занимает Nissan Ariya с показателем 80,9%. Третья позиция у BMW iX, чья надежность составила 81%.

Далее в списке расположились MG ZS EV и Audi e-tron, имеющие показатели надежности 81,8% и 84,4% соответственно.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

