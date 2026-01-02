Эксперт раскритиковал российские автошколы

Эксперт Бобцов заявил о низком качестве обучения в российских автошколах

В РФ будут публиковать рейтинг автошкол, чтобы люди могли оценить качество подготовки в каждой из них. Тем не менее, автоспециалист Артем Бобцов уверен, что это не решит проблемы в данной сфере. В стране существует общая проблема низкого качества подготовки водителей, а сам процесс сдачи экзаменов часто сопровождается незаконными поборами.

Комментарий эксперта

Артем Бобцов, автоэксперт:

– Какое качество можно ожидать, если процедура экзамена состоит в том, что перед его проведением всем советуют сбрасываться, утверждая, что с первого раза никто не сдаст, но после этого все сдадут.

По словам эксперта, в Европе обучение будущих водителей проходит на более высоком уровне и требует больше времени и затрат.

В качестве примера он привел Италию, где практическое обучение продолжается полгода, и даже после его окончания права выдаются с ограничениями по категориям.

В России же ученики часто проезжают одни и те же маршруты, не приобретая необходимых навыков, считает Бобцов.

