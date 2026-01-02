#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобили с ДВС снова набирают популярность в мире: почему так происходит?
2 января
Автомобили с ДВС снова набирают популярность в мире: почему так происходит?
EY: 50% покупателей приобретут бензиновый авто...
Mitsubishi Xpander Cross
2 января
В продаже появился надежный семиместный Mitsubishi с доступной ценой
На рынке РФ появился Mitsubishi Xpander и...
Как бороться со скручиванием пробега? Мнение эксперта
2 января
Как бороться со скручиванием пробега? Мнение эксперта
Эксперт «За рулем» рассказал, как исключить...

Эксперт раскритиковал российские автошколы

Эксперт Бобцов заявил о низком качестве обучения в российских автошколах

В РФ будут публиковать рейтинг автошкол, чтобы люди могли оценить качество подготовки в каждой из них. Тем не менее, автоспециалист Артем Бобцов уверен, что это не решит проблемы в данной сфере. В стране существует общая проблема низкого качества подготовки водителей, а сам процесс сдачи экзаменов часто сопровождается незаконными поборами.

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Комментарий эксперта

Артем Бобцов, автоэксперт:

– Какое качество можно ожидать, если процедура экзамена состоит в том, что перед его проведением всем советуют сбрасываться, утверждая, что с первого раза никто не сдаст, но после этого все сдадут.

Рекомендуем
Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

По словам эксперта, в Европе обучение будущих водителей проходит на более высоком уровне и требует больше времени и затрат.

В качестве примера он привел Италию, где практическое обучение продолжается полгода, и даже после его окончания права выдаются с ограничениями по категориям.

В России же ученики часто проезжают одни и те же маршруты, не приобретая необходимых навыков, считает Бобцов.

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  ОСН
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 10
02.01.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0