Самые дешевые машины в России: что это за модели

Топ-10 автомобилей дешевле 2 млн рублей

Во второй половине 2025 года на российском рынке автомобилей наблюдается постепенный рост цен на новые машины.

Компании зачастую корректируют стоимость, снижая или отменяя скидки, из-за чего на рынке осталось мало автомобилей, за исключением моделей Lada, цены на которые не превышают 2 миллионов рублей. Портал Autonews перечисляет наиболее интересные предложения.

Livan X6 Pro представляет собой один из самых доступных китайских кроссоверов на российском рынке, его цена начинается от 1 869 900 рублей. Он обладает компоновкой, схожей с Lada XRAY, и предложением опций, которые ранее были доступны только в более дорогом сегменте. Автомобиль имеет дорожный просвет почти 19 см, что делает его подходящим для российских дорог и умеренного бездорожья.

Livan X6 Pro

Еще одним вариантом является JAC JS3, стоимость которого составляет 1 989 000 рублей. Это один из немногих кроссоверов, не выходящих за пределы психологической отметки в 2 миллиона. JAC JS3 предлагает вместительный багажник объемом 600 литров, подходящий как для дальних поездок, так и для городской эксплуатации. Покупатели отмечают хорошее соотношение цена-качество и отсутствие компромиссов в базовой комплектации.

JAC JS3

Belgee S50 стал самым доступным четырехдверным седаном года с ценой от 1 999 990 рублей. Это локализованная версия Geely Emgrand, производимая в Беларуси. Важным преимуществом является наличие шестиступенчатой автоматической коробки передач, что делает модель особенно привлекательной для покупателей, которые не хотят использовать механические коробки.

Belgee S50

Solaris HS также позиционируется как доступная альтернатива более дорогим моделям. Базовая цена составляет 1 970 000 рублей, и в комплектации Comfort автомобиль имеет механическую коробку передач, а также набор популярных опций, таких как кондиционер, круиз-контроль и подогрев передних сидений. Это предложение подойдет тем, кто предпочитает экономию, отказавшись при этом от автоматической трансмиссии.

Solaris HS

Кроссовер BAIC X55, стартовая цена которого составляет 1 975 000 рублей, заявил о себе как доступная альтернатива таким популярным моделям, как Toyota RAV4 и Kia Sportage. Оснащен мощным двигателем на 177 л. с., семиступенчатым роботом. У авто есть цифровая приборная панель, датчик дождя и круиз-контроль. Сборка в Калининграде делает модель доступной не только по цене, но и по срокам поставок.

BAIC X55

Седан Livan S6 Pro стоит от 1 984 000 рублей и построен на платформе, общей с Geely Coolray. Все комплектации оснащены семиступенчатым роботом. Однако покупатели отмечают менее вместительный багажник объемом всего 418 литров по сравнению с конкурентами.

Livan S6 Pro

Базовая цена Haval Jolion остается в пределах 1 999 000 рублей, за эту сумму предлагается кроссовер с механической коробкой переключения передач, что поддерживает его доступный статус. Эта модель на протяжении длительного времени занимает высокие позиции в продажах и остается одним из самых популярных китайских кроссоверов.

Haval Jolion

Haval M6 также относится к бюджетному сегменту, начиная с цены 1 999 000 рублей, но лишь в версии с механической коробкой. После локализации производства в Калуге эта модель стала доступнее как по стоимости, так и по срокам поставки. M6 интересен тем, кто ищет недорогой и вместительный кроссовер для повседневного использования.

Haval M6

Tenet T4, новая модель 2025 года, собирается на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Его цена начинается от 1 999 000 рублей, автомобиль оснащен пятиступенчатой механической коробкой и двигателем мощностью 113 л. с. Всего через три месяца после старта продаж модель уже вошла в список самых покупаемых кроссоверов страны, что свидетельствует о высоком спросе в бюджетном сегменте.

Tenet T4

Завершает обзор Москвич 3, чья двухпедальная версия продается за 2 млн рублей. В стандартное оборудование входят климат-контроль, подогрев передних сидений и круиз-контроль. Этот кроссовер ориентирован на тех, кто ищет недорогую отечественную модель с современными возможностями и достойной динамикой.

Москвич 3

«За рулем» можно читать и в MAX

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.