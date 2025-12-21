#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Календарь 2026 года (обложка)
21 декабря
От цоканья скакунов до рева Porsche: страсть и прогресс в календаре с белорусскими красотками
В «АвтоГродно» представили календарь на 2026...
Geely EX5 EM-i
21 декабря
Представленный в России кроссовер Geely установил новый рекорд Гиннесса
Geely EX5 EM-i преодолел 1056 км при заряженной...
Запчасти для машин этих марок подорожали сильнее всего
21 декабря
Запчасти для машин этих марок подорожали сильнее всего
РСА: запчасти для Nissan и Renault подорожали,...

От цоканья скакунов до рева Porsche: страсть и прогресс в календаре с белорусскими красотками

В «АвтоГродно» представили календарь на 2026 год: девушки и автомобили

В новом календаре «АвтоГродно» эпохальные машины встречаются с чарующей женственностью.

Рекомендуем
Pirelli 2026: календарь, который манит, завораживает и вдохновляет

Ежегодный проект, рожденный на фестивале SunDay, на этот раз представляет собой смелую метафору: стремительная эволюция транспорта от лошади до легендарного Porsche 911 Targa 4S показана через изящество и природную красоту белорусских моделей.

Идея авторов – провести параллель между мощью машины и притягательной энергетикой девушек.

9. Сентябрь - Мария и Hyundai Tiburon GK.
9. Сентябрь - Мария и Hyundai Tiburon GK.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Съемки в Гродно, Бресте и Минске запечатлели гармоничный дуэт, где каждый кадр – это диалог эпох и эстетики. Меланхоличный январь с велосипедом «Нман» 1937 года и страстный декабрь с Porsche создают насыщенное визуальное повествование о скорости, стиле и обаянии.

Это коллекционное издание выпущено на белорусском языке ограниченным тиражом при поддержке «АзотХимФортис».

Традиция календаря была заложена 9 лет назад на автофестивале SunDay, и с тех пор издание стало ежегодным.

Календарь 2026 года (обложка)
1. Январь - Валерия и велосипед «Нёман» 1937 года выпуска, произведённый в Гродно на фабрике Старовольских. Перед вами один из немногих экземпляров, сохранившихся до наших дней.
2. Февраль – Наталья и Opel 1937 года выпуска.
3. Март – Алена и Chevrolet Chevelle 1972 года выпуска.
4. Апрель – Виктория и Opel Rekord E 1980 года выпуска.
5. Май - Дарья и Mercedes W115 1974 года выпуска.
6. Июнь - Екатерина и Cadillac Eldorado 1999 года выпуска.
7. Июль - Анастасия и Mazda 626 GC, участник SunDay-2019.
8. Август - Полина и Lexus GS300 II, участник SunDay-2019, вошёл в TOP-8 в номинации Stance.
9. Сентябрь - Мария и Hyundai Tiburon GK.
10. Октябрь - Алена и Jeep Wrangler Rubicon.
11. Ноябрь - Яна и Ford Mustang.
12. Декабрь - Алеся и Porsche 911 Targa 4S.
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «АвтоГродно»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:«АвтоГродно»
Количество просмотров 23
21.12.2025 
Фото:«АвтоГродно»
Поделиться:
Оцените материал:
0