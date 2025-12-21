От цоканья скакунов до рева Porsche: страсть и прогресс в календаре с белорусскими красотками

В «АвтоГродно» представили календарь на 2026 год: девушки и автомобили

В новом календаре «АвтоГродно» эпохальные машины встречаются с чарующей женственностью.

Ежегодный проект, рожденный на фестивале SunDay, на этот раз представляет собой смелую метафору: стремительная эволюция транспорта от лошади до легендарного Porsche 911 Targa 4S показана через изящество и природную красоту белорусских моделей.

Идея авторов – провести параллель между мощью машины и притягательной энергетикой девушек.

9. Сентябрь - Мария и Hyundai Tiburon GK.

Съемки в Гродно, Бресте и Минске запечатлели гармоничный дуэт, где каждый кадр – это диалог эпох и эстетики. Меланхоличный январь с велосипедом «Нман» 1937 года и страстный декабрь с Porsche создают насыщенное визуальное повествование о скорости, стиле и обаянии.

Это коллекционное издание выпущено на белорусском языке ограниченным тиражом при поддержке «АзотХимФортис».

Традиция календаря была заложена 9 лет назад на автофестивале SunDay, и с тех пор издание стало ежегодным.

