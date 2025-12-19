#
Добротный внедорожник из параллельного импорта получил официальную гарантию в РФ

Sinomach Auto представила программу гарантии для российских владельцев Rox 01

Компания Sinomach Auto анонсировала специальную программу для владельцев внедорожников Rox 01, ввезённых в Россию по параллельному импорту.

Это фактически аналог заводской гарантии, который предоставляет доступ к полноценной диагностике и обслуживанию у официальных дилеров компании. Также для таких автомобилей теперь доступна услуга помощи на дорогах.

Ранее владельцы Rox 01, купленных не через официальные каналы, не имели возможности получать сервисное обслуживание в соответствии с заводскими стандартами. По оценкам компании, в России сейчас находится около 600 таких машин, из которых примерно 450 были куплены в 2024 году и ещё 150 в 2025-м. Все эти автомобили обслуживались без участия сертифицированной дилерской сети.

Rox 01
Rox 01

Новая программа включает в себя два формата: первый – контракт сервисной гарантии, который максимально приближен к оригинальной заводской, и второй – страховая гарантия, обеспечивающая покрытие ключевых узлов и агрегатов.

Интерьер Rox 01
Интерьер Rox 01

Представители Sinomach Auto отметили, что к инициативе «Rox приглашает домой» уже присоединились около 300 владельцев. Следует добавить, что ранее весной была анонсирована аналогичная программа, которая теперь была расширена на владельцев 600 автомобилей, приобретённых в последние годы.

Источник:  Автостат
