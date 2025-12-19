«Стартовый провал» и почему в 2026-м авторынку не избежать роста цен

В «Автостате» назвали 3 основные причины подорожания автомобилей в 2026 году

Рост цен на новые автомобили в 2026 году является абсолютно неизбежным процессом, логика которого уже понятна и просчитана.



Об этом со всей определенностью заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, подробно описав механизм грядущих изменений.

По словам Целикова, фундамент для подорожания был заложен уже в текущем году. Стремясь распродать огромные скопившиеся стоки, автопроизводители почти не меняли официальные цены, маневрируя скидками, в то время как общая инфляция продолжала оказывать свое давление. Эта искусственная пауза должна будет закончиться.

Ситуацию усугубляют два запланированных повышения ставки утильсбора – в декабре 2025-го и сразу вслед в январе 2026 года, что напрямую ударит по конечной стоимости авто.

Третьим ударом станет повышение ставки НДС с 1 января сразу на два процентных пункта, и это увеличение налога производители также будут вынуждены заложить в ценники.

В результате, как ожидает Сергей Целиков, средние цены на автомобили в первой половине 2026 года могут подрасти примерно на 10%.

Разумеется, это произойдет не в один день, а постепенно, по мере обновления прайс-листов на конкретные модели у разных брендов. Параллельно с ростом стоимости аналитик прогнозирует и существенное охлаждение рынка продаж в начале года.

Уровень продаж января-марта, по его мнению, будет заметно ниже показателей второй половины 2025-го, и хорошо, если удастся удержаться в рамках прошлогодних ежемесячных объемов в 80-90 тысяч машин.

Дальнейшая судьба всего 2026 года на авторынке, как считает эксперт, будет во многом зависеть от того, насколько глубоким окажется этот неизбежный стартовый провал.

