#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы 4 минуса автомобилей, работавших в такси
19 декабря
Названы 4 минуса автомобилей, работавших в такси
Эксперт Ладушкин пояснил, в чём опасность...
В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора
19 декабря
В РФ нашли нарушения таможенников по контролю уплаты утильсбора
Генпрокуратура обнаружила нарушения в...
Ключевая ставка снова снизилась: как это отразится на авторынке?
19 декабря
Ключевая ставка снова снизилась: как это отразится на авторынке?
Банк России снизил ключевую ставку до 16%:...

«Стартовый провал» и почему в 2026-м авторынку не избежать роста цен

В «Автостате» назвали 3 основные причины подорожания автомобилей в 2026 году

Рост цен на новые автомобили в 2026 году является абсолютно неизбежным процессом, логика которого уже понятна и просчитана.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Об этом со всей определенностью заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, подробно описав механизм грядущих изменений.

По словам Целикова, фундамент для подорожания был заложен уже в текущем году. Стремясь распродать огромные скопившиеся стоки, автопроизводители почти не меняли официальные цены, маневрируя скидками, в то время как общая инфляция продолжала оказывать свое давление. Эта искусственная пауза должна будет закончиться.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ситуацию усугубляют два запланированных повышения ставки утильсбора – в декабре 2025-го и сразу вслед в январе 2026 года, что напрямую ударит по конечной стоимости авто.

Третьим ударом станет повышение ставки НДС с 1 января сразу на два процентных пункта, и это увеличение налога производители также будут вынуждены заложить в ценники.

В результате, как ожидает Сергей Целиков, средние цены на автомобили в первой половине 2026 года могут подрасти примерно на 10%.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Разумеется, это произойдет не в один день, а постепенно, по мере обновления прайс-листов на конкретные модели у разных брендов. Параллельно с ростом стоимости аналитик прогнозирует и существенное охлаждение рынка продаж в начале года.

Уровень продаж января-марта, по его мнению, будет заметно ниже показателей второй половины 2025-го, и хорошо, если удастся удержаться в рамках прошлогодних ежемесячных объемов в 80-90 тысяч машин.

Дальнейшая судьба всего 2026 года на авторынке, как считает эксперт, будет во многом зависеть от того, насколько глубоким окажется этот неизбежный стартовый провал.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Сергей Целиков - Автостат/Telegram
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 24
19.12.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0