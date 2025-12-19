#
Два кроссовера начнут собирать в РФ по полному циклу

В 2026 году SWM запустит в Калининграде производство двух моделей

Итало-китайский бренд SWM представит в России две новинки локального производства – семейный кроссовер G03F и обновленный G01 Pro (G01F).

Производство моделей должно стартовать в 2026 году на заводе в Калининграде, пишет источник со ссылкой на официального представителя SWM в России. Полный производственый цикл (CKD) будет включать сварку кузовов, катафорезное грунтование, окраску и сборку. Для защиты от коррозии кузова будут прохдить оцинковку. Напомним, в 2023 года на калининградском заводе «Автотор» запускали крупноузловую сборку кроссоверов SWM G01, G01F и G05 Pro.

SWM G01F
SWM G01F
Планы по организации полного цикла тоже не новы: впервые о них сообщалось год назад.

SWM G01 Pro имеет габариты 4670 х 1855 х 1740 мм при колесной базе 2750 мм. Под капотом – 1.5 турбо на 188 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом, приводящим переднюю ось. В топ-версии обещаны расширенный пакет ассистентов, панорамная крыша, цифровая приборка и мультимедиа-экран 14,6".

SWM G03F (на китайском рынке – Big Tiger) – чуть компактнее, но вместительнее: 4605 х 1815 х 1810 мм, колесная база — 2780 мм, а варианты компоновки салона предусматривают 5 и 7 мест. Официальные цены, даты старта продаж и прочие детали обещают сообщить позже.

SWM G03F
SWM G03F
Источник:  Российская газета
