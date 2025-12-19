#
Этот популярный дешевый «китаец» больше не продается в России

Седан Omoda S5 сняли с продаж в России

Китайский производитель Omoda завершил продажу седана S5 в России, что подтвердило представительство марки в стране в разговоре с «Российской газетой».

Модель, включая спортивную версию S5 GT, теперь находится в архиве на официальном сайте производителя, а все ранее ввезенные автомобили уже распроданы у дилеров. Ранее сообщалось, что данная модель была 2024 года выпуска.

На данный момент у компании отсутствуют официальные заявления о возможном возвращении модели, как в текущем, так и в модернизированном варианте.

Omoda S5
Omoda S5

Omoda S5 предлагался с двигателями объемом 1,5 литра, мощностью 113 и 147 л. с., с вариатором, а версия GT использовала турбомотор 1,6 литра на 147 л. с., также с вариатором другой модели.

Стоимость Omoda S5 начиналась от 1,84 млн рублей при учете действующих акций.

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 19
19.12.2025 
