Новый кроссовер знакомого бенда в хорошей комплектации доступен в РФ: цены

В России в продажу вышел Volkswagen Tacqua по цене от 1,85 млн рублей

В последнее время наблюдается рост поставок бюджетных кроссоверов китайского производства в Россию, включая модели, которые собираются на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

Одним из новых авто стал Volkswagen Tacqua, стоимость которого на одном из онлайн-классифайдов начинается от 1 850 000 рублей. Самая низкая цена за Volkswagen Tacqua в комплектации R-Line Smart с 116-сильным турбомотором объемом 1,2 литра и семиступенчатым роботом DSG доступна по предварительному заказу в Находке.

Что касается оснащения, то Tacqua практически не уступает своим китайским конкурентам. Судя по размещенным фотографиям, модель включает мультифункциональный руль, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с большим экраном, панорамную крышу с люком, дополнительные воздуховоды для задних пассажиров, кондиционер, систему бесключевого доступа и кнопку запуска двигателя, а также другие удобные опции.

Volkswagen Taqua

В Краснодаре аналогичный кроссовер можно заказать за 2 260 000 рублей, а в Казани его цена составляет 2 390 000 рублей. В Волгограде предлагается единственный автомобиль Tacqua в наличии, который оценен в 2 720 000 рублей. Этот экземпляр в комплектации Joy Smart включает заднюю камеру с парктроником, кондиционер, светодиоды, кнопку запуска двигателя, а также датчики света и дождя.

По своим габаритам Volkswagen Tacqua достаточно компактен и даже меньше, чем ранее выпускавшиеся в России модели Volkswagen Taos и Skoda Karoq. Его размеры составляют 4108 мм в длину, 1760 мм в ширину и 1589 мм в высоту, а колесная база равна 2551 мм. Все версии кроссовера оснащены 116-сильным 1,2-литровым турбомотором, работающим в паре с семиступенчатым роботом DSG.

Volkswagen Taqua

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

