Путин удивил признанием о своих автомобильных номерах

Президент России Владимир Путин заявил на программе «Итоги года с Владимиром Путиным», что ему не интересны номерные знаки автомобиля, на котором он передвигается.

«Даже не знаю, какие у моей машины номера, просто сел и поехал», — отметил глава государства.

Ранее Путин использовал бронированный лимузин Aurus Senat с номерами В776УС77, которые были получены после снятия с учета предыдущего автомобиля. Сейчас президент передвигается на обновлённом варианте «Сената» с госномером О902ВН977.

Источник:  Газета.Ру
