Путин удивил признанием о своих автомобильных номерах
Путин: «Я не знаю, какие номера у моей машины»
Президент России Владимир Путин заявил на программе «Итоги года с Владимиром Путиным», что ему не интересны номерные знаки автомобиля, на котором он передвигается.
«Даже не знаю, какие у моей машины номера, просто сел и поехал», — отметил глава государства.
Ранее Путин использовал бронированный лимузин Aurus Senat с номерами В776УС77, которые были получены после снятия с учета предыдущего автомобиля. Сейчас президент передвигается на обновлённом варианте «Сената» с госномером О902ВН977.
Источник: Газета.Ру
19.12.2025
