Названы 4 минуса автомобилей, работавших в такси

Эксперт Ладушкин пояснил, в чём опасность покупки машины из такси

Покупка подержанных машин, которые ранее использовались в такси и каршеринге, может представлять опасность, сообщил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Комментарий эксперта

Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution:

– Обычный автомобиль за год проезжает в среднем 10–12 тыс. км. При этом чаще всего эксплуатируется один-два раза в день по дороге на работу или за город. А автомобили такси и каршеринг за год проезжают в среднем 70–80 тыс. км и это далеко не предел.

Эксперт подчеркнул, что помимо большого пробега, для таких автомобилей характерно и значительное количество моточасов. Автомобили такси практически не глушат мотор за смену, потому что именно он обеспечивает отопление в морозы. Без него работает отопитель.

Кроме того, Ладушкин добавил, что регламентное обслуживание и качественный ремонт таких машин часто идут на второй план из-за коммерческой выгоды.

Он пояснил, что для таких автомобилей используют дешёвые детали, а станции технического обслуживания зачастую экономят на работе.

