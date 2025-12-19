#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Временная мера»: Путин высказался об утильсборе
19 декабря
«Временная мера»: Путин высказался об утильсборе
Президент Путин: Утильсбор на автомобили не...
Госавтоинспекция запускает масштабные проверки водителей на выходных
19 декабря
Госавтоинспекция запускает масштабные проверки водителей на выходных
Госавтоинспекция: массовые проверки водителей в...
Спрос на эти машины упал на четверть
19 декабря
Спрос на эти машины упал на четверть
«Автостат»: продажи Sollers в ноябре упали на...

Госавтоинспекция запускает масштабные проверки водителей на выходных

Госавтоинспекция: массовые проверки водителей в России 19-21 декабря

Сотрудники Госавтоинспекции России проведут масштабные проверки водителей с 19 по 21 декабря. Рейды будут организованы региональными управлениями ведомства, и особое внимание будет уделено водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Профилактические мероприятия планируются в таких городах, как:

  • Курск
  • Екатеринбург
  • Сыктывкар
  • Рязань
  • Нижний Новгород
  • Братск и др.
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Предусмотренные меры за управление транспортом в нетрезвом состоянии включают лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф размером 45 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет за собой более строгие последствия, вплоть до уголовной ответственности.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Газета.Ру
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Весточкин Ефим
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
19.12.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0