Госавтоинспекция запускает масштабные проверки водителей на выходных

Госавтоинспекция: массовые проверки водителей в России 19-21 декабря
Сотрудники Госавтоинспекции России проведут масштабные проверки водителей с 19 по 21 декабря. Рейды будут организованы региональными управлениями ведомства, и особое внимание будет уделено водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.
Профилактические мероприятия планируются в таких городах, как:
- Курск
- Екатеринбург
- Сыктывкар
- Рязань
- Нижний Новгород
- Братск и др.
Предусмотренные меры за управление транспортом в нетрезвом состоянии включают лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф размером 45 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет за собой более строгие последствия, вплоть до уголовной ответственности.
19.12.2025
