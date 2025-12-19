Госавтоинспекция запускает масштабные проверки водителей на выходных

Госавтоинспекция: массовые проверки водителей в России 19-21 декабря

Сотрудники Госавтоинспекции России проведут масштабные проверки водителей с 19 по 21 декабря. Рейды будут организованы региональными управлениями ведомства, и особое внимание будет уделено водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Профилактические мероприятия планируются в таких городах, как:

Курск

Екатеринбург

Сыктывкар

Рязань

Нижний Новгород

Братск и др.

Предусмотренные меры за управление транспортом в нетрезвом состоянии включают лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф размером 45 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет за собой более строгие последствия, вплоть до уголовной ответственности.