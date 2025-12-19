Спрос на эти машины упал на четверть

«Автостат»: продажи Sollers в ноябре упали на 25%

В России по итогам ноября 2025 года реализовано 909 новых автомобилей марки Sollers, что на 22% меньше, чем в октябре, и на 25% ниже, чем в ноябре 2024 года. Об этом сообщают эксперты агентства «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК».

Более половины продаж составили легкие коммерческие автомобили Atlant, которых было продано 497 единиц. В модельном ряду Sollers представлено три типа пикапов: в ноябре реализовали 116 ST6, 98 ST8 и 28 ST9.

Также было продано 79 фургонов SF1, 73 грузовика Argo и один минивэн SP1. В сегменте крупной техники были реализованы 13 автобусов SA9 и 5 среднетоннажных автомобилей, среди которых три модели TR80, одна TR120 и одна TR180.

За первые 11 месяцев 2025 года было продано почти 9 тысяч единиц автомобилей Sollers, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

