Новый российский минивэн получил особый премиальный цвет

Минивэн Sollers SP7 будет доступен в фирменном цвете Aurus — Universe Black

Минивэн Sollers SP7 окрашивается в цвет, который используется в представительских автомобилях Aurus, как сообщают «Китайские автомобили».

На презентации модели в Москве подтвердили, что для SP7 применяется тот же оттенок, что и в премиум-линейке – фирменный черный цвет Universe Black. В конфигураторе Aurus данный оттенок обозначен как Universe Black, в то время как в каталоге Sollers он называется черный металлик. Тем не менее, производитель акцентирует внимание на том, что цвета полностью идентичны.

Салон российской модели минивэна отличается кожаной отделкой, наличием электрорегулировок, а также подогрева и вентиляции для первых двух рядов сидений. Кроме того, предусмотрен трёхзонный климат-контроль и электроприводы для дверей, багажника и люка. Второй ряд оснащен раздельными креслами с функцией массажа.

Sollers SP7

Автомобиль предлагает два 12,3-дюймовых дисплея, аудиосистему с 12 динамиками и беспроводную зарядку.

Под капотом размещен 2,0-литровый турбомотор мощностью 237 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. На модель распространяется 5-летняя гарантия или 150 000 километров пробега, а рекомендованная цена составляет 4 990 000 рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках