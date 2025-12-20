Этот Лэнд Крузер стоит втрое дороже обычного: что в нем особенного?
Австралийское тюнинг-ателье PVS Automotive вместе с Urnieta представило доработанный Toyota Land Cruiser 70, цена которого составляет 220 000 австралийских долларов, что примерно равняется 11,7 миллиона рублей.
Стандартную версию этого внедорожника в Австралии можно приобрести за 85 000 австралийских долларов.
Тюнинг предназначен для дальних поездок: на внедорожнике установлены мощные бамперы, пороги, экспедиционный багажник, лестница и крепления для снаряжения. Технические изменения минимальны – сохранены заводская подвеска и трансмиссия, изменены только диски, которые заменили на кованые с внедорожными шинами BFGoodrich.
Салон автомобиля полностью обновлен: интерьер обшит синей алькантарой с оранжевыми вставками и карбоновыми деталями. Внутри появились кресла Recaro, рулевое колесо от Toyota Tundra, медиасистема с 9-дюймовым экраном, выдвижные ящики в багажнике и откидной столик на задней двери.
Под капотом установлен дизельный двигатель объемом 2,8 литра, мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 500 Нм, работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
