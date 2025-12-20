#
Toyota Land Cruiser 70 by PVS Automotive
20 декабря
Этот Лэнд Крузер стоит втрое дороже обычного: что в нем особенного?
20 декабря
20 декабря
Этот Лэнд Крузер стоит втрое дороже обычного: что в нем особенного?

PVS Automotive представила уникальный Toyota Land Cruiser 70 за 11,7 млн рублей

Австралийское тюнинг-ателье PVS Automotive вместе с Urnieta представило доработанный Toyota Land Cruiser 70, цена которого составляет 220 000 австралийских долларов, что примерно равняется 11,7 миллиона рублей.

Toyota Land Cruiser 70 by PVS Automotive

Стандартную версию этого внедорожника в Австралии можно приобрести за 85 000 австралийских долларов.

Тюнинг предназначен для дальних поездок: на внедорожнике установлены мощные бамперы, пороги, экспедиционный багажник, лестница и крепления для снаряжения. Технические изменения минимальны – сохранены заводская подвеска и трансмиссия, изменены только диски, которые заменили на кованые с внедорожными шинами BFGoodrich.

Toyota Land Cruiser 70 by PVS Automotive

Салон автомобиля полностью обновлен: интерьер обшит синей алькантарой с оранжевыми вставками и карбоновыми деталями. Внутри появились кресла Recaro, рулевое колесо от Toyota Tundra, медиасистема с 9-дюймовым экраном, выдвижные ящики в багажнике и откидной столик на задней двери.

Под капотом установлен дизельный двигатель объемом 2,8 литра, мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 500 Нм, работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Источник:  iXBT
Лежнин Роман
Фото:PVS Automotive
20.12.2025 
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33