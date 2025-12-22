Этот новый японский кроссовер сейчас доступен по цене Лады

В РФ начались продажи кроссоверов Nissan Kicks по цене от 1,65 млн рублей

С недавних пор в России доступен новый кроссовер Nissan Kicks. Он попадает под параллельный импорт и не подпадает под измененные правила расчета утильсбора. Автомобили, представленные на российском рынке, собираются в Китае на совместном предприятии Dongfeng-Nissan в Гуанчжоу.

Большинство автомобилей предлагаются по предзаказу. Минимальная цена на новый Kicks составляет 1 650 000 рублей во Владивостоке. Это кроссовер в комплектации Fashion, который включает пластиковый руль с частичной мультифункцией, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, полуцифровую приборную панель, камеру заднего вида с парктрониками и кондиционер.

В другой компании из Владивостока аналогичный Nissan Kicks с большим дисплеем мультимедийной системы можно заказать за 1 670 000 рублей.

Nissan Kicks

В Симферополе цена на кроссовер из базовой комплектации составляет 1 720 000 рублей.

В Уссурийске, Иркутске и Краснодаре готовы предложить версию с большим тачскрином за 1 950 000 рублей.

В Москве стоимость топового исполнения Flagship достигает 2 100 000 рублей.

Все предлагаемые модели Nissan Kicks оснащены одинаковым силовым агрегатом: 1,5-литровым 122-сильным двигателем атмосферником с вариатором от Nissan. Привод может быть только передним, независимо от комплектации.

Nissan Kicks

