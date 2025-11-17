#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
17 ноября
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
TopSpeed перечислил 10 самых надежных...
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
17 ноября
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
Компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте...
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
17 ноября
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
«Автостат»: BMW вошел в топ-10 российского...

Этот новый японский кроссовер можно купить сейчас по цене Лады

В РФ стартовали продажи кроссоверов Nissan Kicks по цене от 1,65 млн рублей

Выбор кроссоверов Nissan в России благодаря параллельному импорту может вскоре расшириться за пределы популярных моделей X-Trail и Qashqai. Также доступен компактный Nissan Kicks, который, в основном, поставляется на заказ из Китая по цене от 1 650 000 рублей.

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

Автомобиль за такую сумму в комплектации Fashion можно заказать «под ключ» у компании из Владивостока. В данной комплектации имеются руль с ограниченной мультифункцией и пластиковым ободом, мультимедийная система с сенсорным экраном, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, полуцифровая приборная панель, камера заднего вида с парктрониками и кондиционер.

Другой вариант кроссовера, с более крупным дисплеем мультимедийной системы, предлагает еще одна компания из Владивостока за 1 670 000 рублей. Наименьшая цена на новый Nissan Kicks – в Симферополе, составляет 1 720 000 рублей.


«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроме того, заказать Nissan Kicks можно в Краснодаре и Уссурийске (от 1 767 000 рублей), Севастополе (от 1 800 000 рублей), Иркутске (от 1 950 000 рублей) и Москве (от 2 100 000 рублей). В наличии данный кроссовер в данный момент есть только во Владивостоке, где его оценили в 2 000 000 рублей с учетом утильсбора и всех расходов.

Привезенный и растаможенный автомобиль за эту сумму отличается более богатым оснащением: кожаный руль с полной мультифункцией, однозонный климат-контроль вместо обычного кондиционера, кожаная обивка сидений, люк и бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя.

Интерьер Nissan Kicks
Интерьер Nissan Kicks

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Все вышеперечисленные модели Nissan Kicks имеют одинаковую техническую начинку. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод у всех моделей – передний.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 10
17.11.2025 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0