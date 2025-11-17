Этот новый японский кроссовер можно купить сейчас по цене Лады
Выбор кроссоверов Nissan в России благодаря параллельному импорту может вскоре расшириться за пределы популярных моделей X-Trail и Qashqai. Также доступен компактный Nissan Kicks, который, в основном, поставляется на заказ из Китая по цене от 1 650 000 рублей.
Автомобиль за такую сумму в комплектации Fashion можно заказать «под ключ» у компании из Владивостока. В данной комплектации имеются руль с ограниченной мультифункцией и пластиковым ободом, мультимедийная система с сенсорным экраном, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, полуцифровая приборная панель, камера заднего вида с парктрониками и кондиционер.
Другой вариант кроссовера, с более крупным дисплеем мультимедийной системы, предлагает еще одна компания из Владивостока за 1 670 000 рублей. Наименьшая цена на новый Nissan Kicks – в Симферополе, составляет 1 720 000 рублей.
Кроме того, заказать Nissan Kicks можно в Краснодаре и Уссурийске (от 1 767 000 рублей), Севастополе (от 1 800 000 рублей), Иркутске (от 1 950 000 рублей) и Москве (от 2 100 000 рублей). В наличии данный кроссовер в данный момент есть только во Владивостоке, где его оценили в 2 000 000 рублей с учетом утильсбора и всех расходов.
Привезенный и растаможенный автомобиль за эту сумму отличается более богатым оснащением: кожаный руль с полной мультифункцией, однозонный климат-контроль вместо обычного кондиционера, кожаная обивка сидений, люк и бесключевой доступ с кнопкой пуска двигателя.
Все вышеперечисленные модели Nissan Kicks имеют одинаковую техническую начинку. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод у всех моделей – передний.
