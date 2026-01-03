#
Сколько стоит новая Нива на Ближнем Востоке?

Названа цена нового внедорожника Niva Legend у официального дилера Lada в Йемене

Официальный дилерский центр Lada в Йемене выставил прайсы на продукцию АВТОВАЗа, пишет источник по информации собственного корреспондента на Ближнем Востоке.

В частности, стало известно, что российский внедорожник Niva Legend доступен йеменцам за 16 000 долларов США (то есть около 1,29 млн рублей); комплектацию источник не уточняет. Напомним, в России рекомендованные цены на Ниву стартуют с 1 059 000 рублей без учета акций и спецпредложений. Как известно, первый в Йемене дилерский центр Lada открылся в городе Сана в декабре 2025 года.

Автосалоном владеет компания Al-Qaili Auto Trading Company, в соцсетях дилер представлен как Lada Yemen. Стоит отметить, что Йемен считается одной из беднейших стран Ближнего Востока. Он обладает запасами нефти, газа и драгоценных металлов, но испытывает длительные экономические, политические и гуманитарные проблемы.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
03.01.2026 
Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+90