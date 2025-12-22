#
ГАЗ-21 Волга
22 декабря
Всё в оригинале: уникальная 70-летняя Волга появилась в продаже
Foton Aumark M4L
22 декабря
В РФ идет отзыв тысяч грузовиков известной марки
22 декабря
В Курганской области на продажу выставили культовый советский автомобиль ГАЗ-21 Волга 1958 года. Пробег составляет 56 800 км.

Уточняется, что после автомобиль продается после реставрации, при этом всё осталось в оригинале без изменения. Система центральной смазки в рабочем состоянии.

Салон перешит аналогичной с оригинальной тканью. Мост и подвеска в отличном состоянии, автомобиль на ходу.

Под капотом установлен мотор мощностью 70 л. с. и объемом 2,5 л, МКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

Источник:  Авито Авто
Ушакова Ирина
Фото:Авито Авто
22.12.2025 
Фото:Авито Авто
