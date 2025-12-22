Всё в оригинале: уникальная 70-летняя Волга появилась в продаже
В Курганской области на продажу выставили культовый советский автомобиль ГАЗ-21 Волга 1958 года. Пробег составляет 56 800 км.
Уточняется, что после автомобиль продается после реставрации, при этом всё осталось в оригинале без изменения. Система центральной смазки в рабочем состоянии.
Салон перешит аналогичной с оригинальной тканью. Мост и подвеска в отличном состоянии, автомобиль на ходу.
Под капотом установлен мотор мощностью 70 л. с. и объемом 2,5 л, МКП.
Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!