Всё в оригинале: уникальная 70-летняя Волга появилась в продаже

В РФ выставили на продажу Волгу ГАЗ 21 1958 года после реставрации за ₽4 млн

В Курганской области на продажу выставили культовый советский автомобиль ГАЗ-21 Волга 1958 года. Пробег составляет 56 800 км.

Уточняется, что после автомобиль продается после реставрации, при этом всё осталось в оригинале без изменения. Система центральной смазки в рабочем состоянии.

Салон перешит аналогичной с оригинальной тканью. Мост и подвеска в отличном состоянии, автомобиль на ходу.

Под капотом установлен мотор мощностью 70 л. с. и объемом 2,5 л, МКП.

ГАЗ-21 Волга

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

