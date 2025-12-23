Как часто москвичи ездят на общественном транспорте?

ЦОДД: количество машин на дорогах Москвы серьезно сократилось

В 2025 году количество машин на московских улицах по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 10 тысяч единиц, сообщил руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.

«Количество поездок с каждым годом становится меньше. В этом году за 11 месяцев мы зафиксировали снижение количества транспортных средств на 10 тысяч машин по сравнению с прошлым годом. С 2019 года количество машин на дорогах сократилось на 270 тысяч. Это говорит о перераспределении транспорта в пользу городского, который достаточно эффективно развивается», – рассказал Кизлык.

Эту тенденцию руководитель ЦОДД связывает с ростом популярности городского транспорта, которой способствует строительство новых линий и станций метро, МЦК и МЦД, а также появление новых выделенных полос и повышение комфортности перевозок наземным транспортом. Кизлык приводит такие данные: 70% всех поездок в современной Москве совершается на городском транспорте.

