Jaguar простился с ДВС: подробности

Jaguar F-Pace SVR
23 декабря
Jaguar завершил выпуск последних автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на своем заводе в Солихалле.

Последним автомобилем с традиционным мотором стал кроссовер F-Pace SVR, оснащенный 5,0-литровым бензиновым V8 с нагнетателем.

Этот автомобиль был передан в коллекцию Jaguar Daimler Heritage Trust. Официального подтверждения от компании по поводу прекращения выпуска не поступало.

Однако сообщается, что Jaguar сохранит определенное количество автомобилей с ДВС для дальнейших продаж до 2026 года, затрагивая исключительно модель F-Pace.

Jaguar F-Pace SVR
Jaguar F-Pace SVR

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

Источник:  Car Expert
Ушакова Ирина
Фото:Pexels
23.12.2025 
Фото:Pexels
