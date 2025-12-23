Jaguar простился с ДВС: подробности

В Англии Jaguar выпустил последний автомобиль с ДВС

Jaguar завершил выпуск последних автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на своем заводе в Солихалле.

Последним автомобилем с традиционным мотором стал кроссовер F-Pace SVR, оснащенный 5,0-литровым бензиновым V8 с нагнетателем.

Этот автомобиль был передан в коллекцию Jaguar Daimler Heritage Trust. Официального подтверждения от компании по поводу прекращения выпуска не поступало.

Однако сообщается, что Jaguar сохранит определенное количество автомобилей с ДВС для дальнейших продаж до 2026 года, затрагивая исключительно модель F-Pace.

Jaguar F-Pace SVR

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

