Студенты превратили старые модели Nissan в бомбические концепты
На Токийском автосалоне Nissan покажет три...

Студенты превратили старые модели Nissan в бомбические концепты

На Токийском автосалоне Nissan покажет три творения своих студентов

Студенты технического колледжа Nissan Gakuen показали три автомобиля, которые они создали своими руками.

Надо напомнить, что в прошлый раз работы японских студентов наделали немало шума, а сейчас ребята, вероятно, почуяв конкуренцию со стороны молодежи из Audi, и вовсе решили прыгнуть выше головы. Вот, например, первый проект: они переделали актуальный Nissan Micra, чтобы он напоминал Bluebird 312 из начала шестидесятых, причем используя оригинальные детали от Блюберда. Концепт получил название March Eloura, где второе слово собранно из «era» и «luce» («свет», итал.)

Nissan March Eloura
Nissan March Eloura
Второй проект – старенький Skyline R30, модифицированный в стиле собственной гоночной версии, вошедшей в историю как RS Silhouette Formula и участвовавшей в соревнованиях Super Silhouette Formula в начале 1980-х годов. Да, проект очень напоминает современное безумие в стиле «босодзоку», но погуглите упомянутый спорткар, и вы все поймете.

Nissan Re30 Skyline
Nissan Re30 Skyline

И завершающий аккорд – оригинальный Nissan Sunny с дьявольски расширенной колеей и фендерами, которым место только в мультфильмах – или в проектах японских студентов. Браво! Даже не беремся предположить, сколько времени у них ушло, чтобы изготовить эти чудо-крылья...

Под капотом тут – «четверка» от S15 Silvia, а салон перетянут и отделан под дерево.

Nissan Sunny Skyline
Nissan Sunny Skyline

И самое крутое: буквально через пару дней, то есть 9 января, все три проекта можно будет лицезреть на стенде Nissan в рамках Токийского автосалона. Эта традиция повторяется из года в год. Всем бы такие традиции!

Источник:  The Drive
