Редкая Волга с двигателем Toyota выставлена на продажу в России

В РФ выставлен на продажу редкий ГАЗ-3111 с японским двигателем Toyota 3RZ-FE

В России на продажу выставлен редкий автомобиль ГАЗ-3111 с двигателем Toyota. Эта модель выпускалась в начале 2000-х годов в ограниченном количестве. Общий тираж оценивается в 420-430 экземпляров.

Большинство машин имели двигатель ЗМЗ-406, а версии с японским мотором Toyota 3RZ-FE собирались редко – по разным данным, таких автомобилей было выпущено не более 15. Продавец утверждает, что тираж с моторами Toyota составляет менее десяти.

Выставленный экземпляр доработан компанией «Техносервис» и получил 2,7-литровый атмосферный двигатель Toyota мощностью около 170 л.с., работающий с механической коробкой передач. В документах указана мощность 90 л.с., что позволяет владельцу сократить налоговые расходы.

Автомобиль оснащен гидроусилителем руля с рейкой ZF и люком. Он покрашен в цвет «Жасмин» и, по данным продавца, находится в хорошем состоянии. Стоимость этого редкого экземпляра составляет 1,5 млн рублей.

ГАЗ-3111 задумывался как имиджевый флагман марки и должен был стать преемником классических Волг, но проект не стал массовым из-за высокой себестоимости и организационных трудностей. Сегодня такие автомобили интересны в основном коллекционерам и любителям редкой техники.

