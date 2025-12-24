Советская «скорая» за 12 млн – продают микроавтобус РАФ с минимальным пробегом

Уникальный РАФ- 203 1978 года выпуска с пробегом 5 тысяч км продают в Москве

В столице обнаружен автомобиль, который наверняка может украсить чью-то коллекцию – практически новенький микроавтобус РАФ-2203 1978 года выпуска.

Этот белый раритет с раскрасом для скорой помощи, сохранившийся в хорошем состоянии, выставлен на продажу за 12 млн рублей, а его пробег составляет всего 5543 км.

Это модификация для медицинских служб (индекс 22031), и автомобиль до сих пор имеет все характерные элементы «скорой помощи»: перегородку за кабиной водителя, складные сиденья и медицинские шкафчики. Важной деталью, подтверждающей минимальный пробег, является опломбированная приборная панель.

Рафик, известный как «Латвия», выпускался в Риге и стал настоящим символом эпохи.

Данный экземпляр в отличном состоянии, имеет левый руль и механическую коробку передач, а под капотом 2.4-литровый бензиновый двигатель мощностью 85 л.с.

Кстати марка РАФ могла бы отметить в этом году свой полувековой юбилей – советские микроавтобусы и специальные малотоннажные автомобили на их базе серийно выпускались на Рижской автобусной фабрике с 1975 по 1997 год.

